روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني بالطائرات المسيّرة في شبه القرم وقرب موسكو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت روسيا ليل الأحد الإثنين، أنها أسقطت عدة طائرات مسيّرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها، وفي أجواء منطقة موسكو، وأيضا فوق بيلغورود وفورونيج القريبتين من الحدود مع أوكرانيا.

وتشهد شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو في العام 2014، تزايدا في الهجمات الأوكرانية خلال الفترة الماضية، في ظل الهجوم المضاد الذي تشنه قوات كييف لاستعادة مناطق تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها، بحسب وكالة «فرانس برس».

اعتراض طائرات مسيّرة

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام إنه جرى «اعتراض طائرات مسيّرة فوق المناطق الغربية والجنوبية الغربية والشمالية الغربية والشرقية من شبه جزيرة القرم، ومقاطعتي استرا (غرب) ودوموديدوفو (جنوب) في منطقة موسكو، ومنطقتي بيلغورود وفورونيج (جنوب غرب)».

كما أسقطت ثلاث طائرات مسيّرة ليل الأحد في أجواء جنوب غرب القرم، وأخرى فوق بيلغورود، وفق تحديثات الوزارة.

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وبذلك، ارتفع عدد المسيّرات التي أعلنت القوات الروسية إسقاطها الأحد، إلى 13، تسعة منها في القرم، ولم تعلن وزارة الدفاع إلى الآن عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا جراء هذه الهجمات.

في المقابل، أشار بيان الوزارة إلى أن «ورش الإنتاج في مصنع خاركيف للدروع حيث يتم إصلاح وترميم المركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، قد تعرض لهجوم صاروخي».

وكان أوليغ سينيغوبوف، رئيس الإدارة العسكرية الأوكرانية في خاركيف، أفاد في وقت سابق على تلغرام بأن منشأة في المدينة أصيبت بـ«أربعة صواريخ موجهة من طراز أس-300» ما تسبب باندلاع حريق.

وتقع خاركيف والمنطقة التي تحمل الاسم نفسه جنوب بيلغورود الروسية.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية الأحد طائرة مسيّرة أوكرانية، فوق منطقة موسكو وست طائرات أخريات كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم.

وتزايدت وتيرة الهجمات الأوكرانية التي تستهدف بطائرات مسيّرة الأراضي الروسية، منذ بدأت كييف هجومها المضادّ في يونيو.