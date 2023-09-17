كندا تقدم 24.5 مليون دولار لشراء معدات دفاع جوي لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الدفاع الكندي، بيل بلير، الأحد، إن بلاده ستساهم بمبلغ 33 مليون دولار كندي (24.5 مليون دولار) في شراكة تقودها بريطانيا لشراء معدات دفاع جوي لأوكرانيا، لمساعدتها في صد الهجمات التي تشنها روسيا بصواريخ وطائرات مسيرة.

وأضاف بلير، في بيان، أن هذه المساهمة المالية تأتي ضمن مساعدات عسكرية قيمتها 500 مليون دولار كندي، تعهد بها رئيس الوزراء، جاستن ترودو، لكييف في يونيو الماضي، بحسب وكالة «رويترز».

وتدعم كندا علناً وبقوة مواقف كييف، ويوجد بها أحد أكبر التجمعات في العالم للأوكرانيين.

شراء المئات من صواريخ الدفاع الجوي

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، تعهدت أوتاوا بتقديم مساعدات تزيد قيمتها على 8 مليارات دولار كندي، منها مساعدات عسكرية تقدر قيمتها بنحو 1.8 مليار دولار كندي.

- كندا تعتزم إرسال 4 دبابات «ليوبارد» إلى أوكرانيا

وتهدف الشراكة التي تضم أيضاً الولايات المتحدة وهولندا والدنمارك إلى شراء المئات من صواريخ الدفاع الجوي القصيرة والمتوسطة المدى وأنظمة مرتبطة بها.