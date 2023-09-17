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فون دير لايين تدعو دول الاتحاد الأوروبي لاستضافة مهاجرين وصلوا إلى إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 سبتمبر 2023, 12:45 مساء
فون دير لايين تدعو دول الاتحاد الأوروبي لاستضافة مهاجرين وصلوا إلى إيطاليا
مهاجرون على متن قارب تابع للشرطة الإيطالية لدى وصوله إلى ميناء جزيرة لامبيدوسا، 15 سبتمبر 2023. (أ ف ب)
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دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأحد دول الاتحاد لاستضافة قسم من المهاجرين الذين يصلون الى إيطاليا، لدى زيارتها جزيرة لامبيدوسا برفقة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وقالت فون دير لايين إن «الهجرة غير القانونية هي تحدٍّ أوروبي يحتاج إلى ردّ أوروبي»، داعية «الدول الأعضاء (في الاتحاد) إلى استضافة» قسم من آلاف المهاجرين الذين يصلون الى سواحل لامبيدوسا، بما يفوق القدرات الاستيعابية للجزيرة الإيطالية الصغيرة، وفق وكالة «فرانس برس».

ووصلت رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيسة الوزراء الإيطالية الى لامبيدوسا، حيث يتواصل تدفق المهاجرين الوافدين من شمال إفريقيا بما يفوق القدرات الاستيعابية للجزيرة الإيطالية الصغيرة، قبل نقلهم إلى جزيرة صقلية والبرّ الأوروبي.

وتزور المسؤولتان الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط على وقع استقبالها آلاف المهاجرين في الأيام القليلة الماضية، في أزمة أعادت فتح الجدل بشأن تقاسم المسؤوليات بين دول الاتحاد الأوروبي.

ووصل أيضا إلى لامبيدوسا وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، ومفوّضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون.

وكان في استقبال المسؤولين في مطار الجزيرة، جمع من سكانها الذين ضاقوا ذرعا بتزايد وصول المهاجرين إليها وهددوا بقطع طريق موكب الرسميين.

«عمليات نقل مقررة خلال النهار»
وتعهدت ميلوني أمام هؤلاء بـ«القيام بكل ما يمكننا فعله»، مضيفة «كما العادة، سآخذ المسؤولية على عاتقي».

وانتقلت فون دير لايين وميلوني إلى ميناء لامبيدوسا، حيث رست عشرات المراكب الصغيرة التي ينتقل على متنها طالبو اللجوء، وتنطلق غالبيتها من السواحل التونسية غير البعيدة.

وقال الصليب الأحمر الإيطالي الذي يدير مركز استقبال المهاجرين في لامبيدوسا «ثمة نحو 1500 شخص هذا الصباح» في المركز الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 400 شخص فقط.

وتحدث عن «عمليات نقل مقررة خلال النهار» إلى صقلية والبرّ الأوروبي.

وتوجهت سفن الإنقاذ التابعة لمنظمات غير حكومية مثل «جيو بارنتس» و«أطباء بلا حدود» إلى موانئ رئيسية في إيطاليا، بعدما نفذت خلال الفترة الماضية 11 عملية أنقذت خلالها ما يصل الى 500 شخص.

إلا أن عشرات المراكب الصغيرة لا تزال تحاول يوميا عبور المتوسط وتصل إلى شواطئ لامبيدوسا، حيث بات نظام التعامل مع الوافدين يواجه صعوبة في التعامل مع عدد الآتين إلى الجزيرة.

ودعت ميلوني الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في تخفيف الضغط عن إيطاليا، بعدما وصل إلى الجزيرة نحو 8500 شخص بين الاثنين والأربعاء على متن 199 مركبًا، وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتشكّل أزمة الهجرة هذه محور جهود دبلوماسية مكثّفة منذ ثلاثة أيام.

والسبت عقد مؤتمر عبر الهاتف جمع وزراء داخلية فرنسا وإيطاليا وألمانيا، وممثلا عن الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي ومفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية يوهانسون.

«حلول فاعلة وفورية وأطول أمدا للأزمة»
وعقد المؤتمر بناء على اقتراح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الذي كان قد أجرى صباح الجمعة محادثات مع نظيريه الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي والألمانية نانسي فيزر.

وأشار ناطق باسم وزارة الداخلية الألمانية إلى أن فيزر شدّدت على أن بلادها «لطالما أبدت تضامنها وستستمر بذلك».

والسبت اتّفق ماكرون وميلوني على إجراء دارمانان زيارة إلى لامبيدوسا «في الأيام المقبلة»، وذلك في إطار «تعزيز التعاون على المستوى الأوروبي (...) لإيجاد حلول فاعلة وفورية وأطول أمدا لهذه الأزمة»، وفق باريس.

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