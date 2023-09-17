المغرب ينفي زيارة مرتقبة لماكرون.. ماذا وراء توتر العلاقات ؟

القاهرة - بوابة الوسط

ردّ مصدر حكومي رسمي مغربي، السبت، على وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، بشأن زيارة مرتقبة للرئيس إيمانويل ماكرون للمغرب، وذلك في أعقاب حالة من الجدل حول رفض المملكة مساعدات فرنسية إثر التوتر الذي يسود العلاقات بين الجانبين أخيراً.

مبادرة أحادية

وأفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية بأن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المغرب «ليست مُدرجة في جدول الأعمال ولا مُبرمجة».

وعبر المصدر الحكومي الرسمي نفسه لوكالة الأنباء المغربية الرسمية عن استغرابه، لكون كولونا اتخذت «هذه المبادرة أحادية الجانب، ومنحت لنفسها حرية إصدار إعلان غير مُتشاور بشأنه بخصوص استحقاق ثنائي مهم».

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية، في حديث لإحدى القنوات الإخبارية، زيارة مرتقبة للرئيس ماكرون إلى المغرب، بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

جدل حول رفض المغرب مساعدات فرنسية

وأطل ماكرون على المغاربة بفيديو على منصة «إكس»، في أعقاب الزلزال الذي ضرب بلادهم الأسبوع الماضي، عبر فيه عن تضامن بلاده مع المغرب، بعد الزلزال المدمر الذي هز البلاد، وخلّف آلاف القتلى والجرحى

كما عبر الرئيس الفرنسي عن استعداد باريس للمساعدة، قائلا: «باريس على استعداد لتقديم يد المساعدة في جميع المجالات التي قد يرى المغرب أننا سنكون مفيدين له فيها. نحن معكم الآن وغدا»

ورفض المغرب المساعدات الفرنسية في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة المغربية قبول دعم إسبانيا وبريطانيا وقطر والإمارات، مما أثار جدلا، علقت عليه وزيرة الخارجية الفرنسية.

وفي محاولة لنفي توتر العلاقات، قالت كاترين كولونا، في لقاء على قناة «بي إف إم تي في»: «الجدل حول المساعدات ليس في محله، بل إنه جدل سيئ». وأضافت: «المغرب لم يرفض أي مساعدة أو أي عرض. لا ينبغي تقديم الأمور على هذا النحو»، مؤكدة أن «المغرب يتمتع بالسيادة، ووحده قادر على تحديد احتياجاته، ووتيرة حصوله على المساعدات».

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كما شددت الوزيرة على أن الاتصالات تجرى على جميع المستويات، داعية إلى تنحية التوترات جانباً في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون، وهم بحاجة إلى المساعدة. ولفتت، خلال اللقاء، إلى أن ثمة لقاءً مرتقباً للرئيس ماكرون في المملكة.

وأعلنت كولونا مساعدة بخمسة ملايين يورو، لدعم المنظمات غير الحكومية الناشطة حاليا على الأرض.

توتر العلاقات المغربية -الفرنسية بسبب تقرب ماكرون من الجزائر

العلاقات بين فرنسا والمغرب، مستعمرتها القديمة، متوترة منذ أن حاول إيمانويل ماكرون التقرب من الجزائر، التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط العام 2021، والمتهمة بارتكاب «أعمال عدائية»؛ فلم يعد هناك سفير مغربي لدى فرنسا منذ أشهر. بينما أثرت القيود المفروضة على منح تأشيرات للمغربيين في السابق على العلاقة بين البلدين.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، فإن صبر الرباط بدأ ينفد، لأن باريس لا تبدو مستعدة لتغيير موقفها من ملف الصحراء الغربية الشائك، التي تسيطر المغرب على نحو 80% منها.