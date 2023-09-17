  • Alwasat News
Atwasat

المغرب ينفي زيارة مرتقبة لماكرون.. ماذا وراء توتر العلاقات ؟

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 سبتمبر 2023, 09:54 صباحا
المغرب ينفي زيارة مرتقبة لماكرون.. ماذا وراء توتر العلاقات ؟
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وملك المغرب محمد السادس في مدينة طنجة شمال المغرب- 15 نوفمبر 2018 (الفرنسية)
alwasat radio

ردّ مصدر حكومي رسمي مغربي، السبت، على وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، بشأن زيارة مرتقبة للرئيس إيمانويل ماكرون للمغرب، وذلك في أعقاب حالة من الجدل حول رفض المملكة مساعدات فرنسية إثر التوتر الذي يسود العلاقات بين الجانبين أخيراً.

مبادرة أحادية
وأفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية بأن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المغرب «ليست مُدرجة في جدول الأعمال ولا مُبرمجة».

وعبر المصدر الحكومي الرسمي نفسه لوكالة الأنباء المغربية الرسمية عن استغرابه، لكون كولونا اتخذت «هذه المبادرة أحادية الجانب، ومنحت لنفسها حرية إصدار إعلان غير مُتشاور بشأنه بخصوص استحقاق ثنائي مهم».

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية، في حديث لإحدى القنوات الإخبارية، زيارة مرتقبة للرئيس ماكرون إلى المغرب، بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

جدل حول رفض المغرب مساعدات فرنسية
وأطل ماكرون على المغاربة بفيديو على منصة «إكس»، في أعقاب الزلزال الذي ضرب بلادهم الأسبوع الماضي، عبر فيه عن تضامن بلاده مع المغرب، بعد الزلزال المدمر الذي هز البلاد، وخلّف آلاف القتلى والجرحى

كما عبر الرئيس الفرنسي عن استعداد باريس للمساعدة، قائلا: «باريس على استعداد لتقديم يد المساعدة في جميع المجالات التي قد يرى المغرب أننا سنكون مفيدين له فيها. نحن معكم الآن وغدا»

ورفض المغرب المساعدات الفرنسية في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة المغربية قبول دعم إسبانيا وبريطانيا وقطر والإمارات، مما أثار جدلا، علقت عليه وزيرة الخارجية الفرنسية.

وفي محاولة لنفي توتر العلاقات، قالت كاترين كولونا، في لقاء على قناة «بي إف إم تي في»: «الجدل حول المساعدات ليس في محله، بل إنه جدل سيئ». وأضافت: «المغرب لم يرفض أي مساعدة أو أي عرض. لا ينبغي تقديم الأمور على هذا النحو»، مؤكدة أن «المغرب يتمتع بالسيادة، ووحده قادر على تحديد احتياجاته، ووتيرة حصوله على المساعدات».

-  ملك المغرب يعلن منح إعانات عاجلة لكل الأسرة المتضررة
- ملك المغرب يزور مصابي الزلزال بمستشفى مراكش الجامعي

كما شددت الوزيرة على أن الاتصالات تجرى على جميع المستويات، داعية إلى تنحية التوترات جانباً في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون، وهم بحاجة إلى المساعدة. ولفتت، خلال اللقاء، إلى أن ثمة لقاءً مرتقباً للرئيس ماكرون في المملكة.

وأعلنت كولونا مساعدة بخمسة ملايين يورو، لدعم المنظمات غير الحكومية الناشطة حاليا على الأرض.

توتر العلاقات المغربية -الفرنسية بسبب تقرب ماكرون من الجزائر 
العلاقات بين فرنسا والمغرب، مستعمرتها القديمة، متوترة منذ أن حاول إيمانويل ماكرون التقرب من الجزائر، التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط العام 2021، والمتهمة بارتكاب «أعمال عدائية»؛ فلم يعد هناك سفير مغربي لدى فرنسا منذ أشهر. بينما أثرت القيود المفروضة على منح تأشيرات للمغربيين في السابق على العلاقة بين البلدين.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، فإن صبر الرباط بدأ ينفد، لأن باريس لا تبدو مستعدة لتغيير موقفها من ملف الصحراء الغربية الشائك، التي تسيطر المغرب على نحو 80% منها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - مجلس النواب يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة آثار «دانيال»

كاريكاتير حليم - مجلس النواب يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة ...
تونس تطلق حملة أمنية موسعة ضد «مهربي البشر» لوقف موجات تدفق المهاجرين

تونس تطلق حملة أمنية موسعة ضد «مهربي البشر» لوقف موجات تدفق المهاجرين
عقيلة صالح يقوم بجولة في درنة والقبة ويتابع أوضاع النازحين

عقيلة صالح يقوم بجولة في درنة والقبة ويتابع أوضاع النازحين
«كذب أبيض» فيلم مغربي ينافس على جائزة الأوسكار

«كذب أبيض» فيلم مغربي ينافس على جائزة الأوسكار
الجميع في درنة يبحث عن ذويه.. «حتى الأوز»

الجميع في درنة يبحث عن ذويه.. «حتى الأوز»
تطورات تجبر الأهلي بنغازي على البقاء بأفريقيا والبعثة تتجه لمواجهة أسيك في تونس.. الإثنين

تطورات تجبر الأهلي بنغازي على البقاء بأفريقيا والبعثة تتجه لمواجهة أسيك في ...
الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ورواندا تستقبل المواجهتين

الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ورواندا تستقبل ...
الطائرة الليبية تتأهل لمونديال اليابان وتستعيد ذكريات كأس العالم في الأرجنتين 1982

الطائرة الليبية تتأهل لمونديال اليابان وتستعيد ذكريات كأس العالم في الأرجنتين ...
«كأننا في ساحة حرب».. ماذا قالت مراسلة «سي إن إن» عن مشاهد الدمار في درنة؟ (فيديو)

«كأننا في ساحة حرب».. ماذا قالت مراسلة «سي إن إن» عن مشاهد الدمار في درنة؟ ...
كاريكاتير خيري - خطة الطوارئ للحكومات الليبية

كاريكاتير خيري - خطة الطوارئ للحكومات الليبية
جامعة «ييل» الأميركية: عاصفة «دانيال» الأكثر فتكا في تاريخ أفريقيا

جامعة «ييل» الأميركية: عاصفة «دانيال» الأكثر فتكا في تاريخ أفريقيا
«درنة الجرح» قصيدة للشاعر محمد المزوغي

«درنة الجرح» قصيدة للشاعر محمد المزوغي
«حل زائف».. دراسة تشكك في قدرة «أرصدة الكربون» على حماية الغابات

«حل زائف».. دراسة تشكك في قدرة «أرصدة الكربون» على حماية الغابات
تعاون نادر.. رائدا فضاء روسيان وأخرى أميركية يصلون إلى محطة الفضاء الدولية

تعاون نادر.. رائدا فضاء روسيان وأخرى أميركية يصلون إلى محطة الفضاء الدولية
رئيس الحماية المدنية الإيطالية: تأثير العاصفة «دانيال» في درنة مدمر

رئيس الحماية المدنية الإيطالية: تأثير العاصفة «دانيال» في درنة مدمر
حيدر السائح: رصدنا 55 حالة تلوث بمياه غير صالحة للشرب في درنة

حيدر السائح: رصدنا 55 حالة تلوث بمياه غير صالحة للشرب في درنة
روسيا تعلن تطوير غواصات نووية ومسيرات «تحت الماء»

روسيا تعلن تطوير غواصات نووية ومسيرات «تحت الماء»
تقديرات أممية بتضرر 884 ألف شخص جراء «دانيال» في ليبيا.. ومبادرة لجمع 71 مليون دولار لدعمهم

تقديرات أممية بتضرر 884 ألف شخص جراء «دانيال» في ليبيا.. ومبادرة لجمع 71 مليون ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مالي وبوركينا فاسو والنيجر يوقعون اتفاقًا للدفاع المشترك بين دول «الانقلاب العسكري»
مالي وبوركينا فاسو والنيجر يوقعون اتفاقًا للدفاع المشترك بين دول ...
تايوان ترصد 28 طائرة حربية صينية في محيطها
تايوان ترصد 28 طائرة حربية صينية في محيطها
روسيا: إحباط هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على القرم
روسيا: إحباط هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على القرم
المغرب ينفي زيارة مرتقبة لماكرون.. ماذا وراء توتر العلاقات ؟
المغرب ينفي زيارة مرتقبة لماكرون.. ماذا وراء توتر العلاقات ؟
الإعصار «لي» يصل إلى كندا ويتسبب في انقطاع الكهرباء
الإعصار «لي» يصل إلى كندا ويتسبب في انقطاع الكهرباء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم...
حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية التي تحطمت في أستراليا؟
حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية ......
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها...
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً...
السيسي وإردوغان يلتقيان في قمة العشرين بعد عقدٍ من القطيعة
السيسي وإردوغان يلتقيان في قمة العشرين بعد عقدٍ من القطيعة...
المزيد
الأمين العام لحلف «الناتو»: تهيأوا لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا
الأمين العام لحلف «الناتو»: تهيأوا لحرب طويلة الأمد في ......
أوكرانيا: روسيا فقدت 272 ألف جندي منذ بداية الحرب بينهم 530 أمس
أوكرانيا: روسيا فقدت 272 ألف جندي منذ بداية الحرب بينهم 530 ......
كيم جونغ أون يغادر روسيا على متن قطاره
كيم جونغ أون يغادر روسيا على متن قطاره...
الإعصار «لي» يصل إلى كندا ويتسبب في انقطاع الكهرباء
الإعصار «لي» يصل إلى كندا ويتسبب في انقطاع الكهرباء...
المغرب ينفي زيارة مرتقبة لماكرون.. ماذا وراء توتر العلاقات ؟
المغرب ينفي زيارة مرتقبة لماكرون.. ماذا وراء توتر العلاقات ؟...
المزيد