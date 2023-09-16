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ألمانيا تستأنف الاستقبال الطوعي للمهاجرين من إيطاليا بعد يومين من تعليق الاتفاق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 سبتمبر 2023, 05:43 مساء
ألمانيا تستأنف الاستقبال الطوعي للمهاجرين من إيطاليا بعد يومين من تعليق الاتفاق
مهاجرون في لامبيدوزا، بجنوب إيطاليا. (الإنترنت)
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قررت برلين استمرار استقبال المهاجرين واللاجئين القادمين إلى إيطاليا، وذلك بعد مضي يومين فقط من إعلان تعليق الاتفاق الاختياري مع روما لاستقبال وافدين جدد.

وفي إطار برنامج تضامني يشمل دول الاتحاد الأوروبي، كانت ألمانيا قد التزمت بمساعدة الدول الأعضاء، بما في ذلك إيطاليا التي تعاني من تدفق كبير للمهاجرين. وقد التزمت باستقبال 3500 مهاجر ولاجئ، ولكنها أعلنت تعليق الاتفاق الأربعاء، بحسب «رويترز».

سبب تعليق الاتفاق مع إيطاليا
وأشارت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إلى أن روما لم تلتزم بما يُعرف بقواعد دبلن التي تنص على التعامل مع طلبات اللجوء في الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي عند وصول المهاجرين لأول مرة.

ومع زيادة وصول آلاف المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الصغيرة في الفترة الأخيرة، أشارت فيزر إلى أن ألمانيا ستقوم في النهاية بقبول بعض هؤلاء المهاجرين.

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وأوضحت فيزر في تصريح لهيئة «إيه.آر.دي» الألمانية قائلة: «سبب تعليقنا للعملية... هو أن إيطاليا لم تظهر أي استعداد على الإطلاق لاستعادة الأشخاص بموجب بروتوكول دبلن. الآن من الواضح بالطبع أننا سنفي بالالتزام الذي أخذناه على عاتقنا بالتضامن».

 اتخاذ «إجراء بحري إذا تطلب الأمر» 
في الوقت نفسه، دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الاتحاد الأوروبي الجمعة (15/9) إلى اتخاذ «إجراء بحري إذا تطلب الأمر» لمنع المهاجرين من عبور البحر المتوسط من شمال أفريقيا. وهددت باتخاذ إجراءات صارمة للتصدي لزيادة أعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى جزيرة لامبيدوزا هذا الأسبوع، حيث أطلق الساسة في المنطقة نداءات للمساعدة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» أن خفر السواحل اكتشف طفلًا حديث الولادة متوفى على قارب يحمل مهاجرين خلال عملية الإنقاذ.

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