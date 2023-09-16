سفينتا شحن تتجهان إلى الموانئ الأوكرانية للمرة الأولى منذ انتهاء اتفاق الحبوب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت أوكرانيا، السبت، أن سفينتي شحن تبحران حاليًا في البحر الأسود في اتجاه موانئها، وذلك للمرة الأولى منذ انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية في يوليو.

وقال وزير البنى التحتية الأوكراني اولكسندر كوبراكوف على فيسبوك إن «أولى السفن المدنية تسلك الممر الموقت متجهة إلى الموانئ الأوكرانية أكدت سفينتا الشحن ريزيلينت أفريكا وارويات استعدادهما لسلوك الطريق إلى ميناء تشورنومورسك لتحميل نحو عشرين ألف طن من القمح في اتجاه أفريقيا وآسيا»، بحسب «فرانس برس».

أعلنت أوكرانيا، في 10 أغسطس، عن ممرات موقتة في البحر الأسود للسفن التجارية المتجهة من وإلى موانئ تشيرنومورسك وأوديسا ويوجني بعدما انتهت مدة سريان «صفقة الحبوب» في 17 يوليو الماضي.

طرق موقتة جديدة لحركة السفن المدنية

وجاء في بيان القوات البحرية الأوكرانية على «فيسبوك»: «تم الإعلان عن طرق موقتة جديدة لحركة السفن المدنية من وإلى موانئ البحر الأسود في أوكرانيا.... سيتم استخدام هذه الطرق بشكل أساسي للسماح بخروج السفن المدنية المتواجدة في موانئ تشيرنومورسك وأوديسا ويوجني الأوكرانية منذ نهاية فبراير 2022».

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وأعلنت كييف في 27 أغسطس وصول ثاني سفينة شحن أبحرت من ميناء أوديسا إلى مياه آمنة منذ انهيار اتفاق الحبوب مع موسكو، والسفينة «برايموس» المحملة بالصلب «عبرت بنجاح ممرنا الموقت في البحر الأسود».

السفينة الثانية تصل إلى المياه الرومانية

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على شبكات للتواصل الاجتماعي إن «السفينة الثانية وصلت إلى المياه الرومانية بعدما عبرت بنجاح ممرنا الموقت في البحر الأسود». وأشار إلى أن السفينة «برايموس» التي ترفع علم ليبيريا محمّلة بالصلب للسوق الأفريقية. وقال زيلينكسي «أشكر كل من جعل هذا الأمر ممكنًا، عمّال موانئنا، مقاتلينا وكل من يدافع عن الحرية».

ومنذ خروج روسيا من الاتفاق، صعّدت موسكو هجماتها على البنى التحتية الأوكرانية في البحر الأسود والمرافق التي تستخدمها كييف لتصدير الحبوب عبر نهر الدانوب، فيما تهاجم كييف سفنًا روسية في مياهها وفي شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو في العام 2014.