إردوغان يلوح بتخلي تركيا عن مساعي الانضمام للاتحاد الأوروبي «إذا لزم الأمر»

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، إن بلاده «قد تتخلى عن مشروع الانضمام» إلى الاتحاد الأوروبي، «إذا لزم الأمر»، وذلك تعليقاً على تقرير للبرلمان الأوروبي بشأن تركيا.

وأوضح إردوغان في تصريحات للصحفيين قبل رحلته إلى الولايات المتحدة، حيث يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الاتحاد الأوروبي «يقوم بخطوات للنأي بنفسه» عن تركيا، بحسب وكالة «رويترز».

عقبات رئيسية أمام انضمام تركيا

وجاء في التقرير السنوي للبرلمان الأوروبي، أنه على الاتحاد الأوروبي وتركيا، «إيجاد مخرج من المأزق في العلاقات بين الجانبين والبحث عن بديل لعضوية أنقرة» في الاتحاد الأوروبي.

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ولفت التقرير إلى أن قضايا احترام القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وضمان سيادة القانون وغيرها من المعايير التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي، تعد عقبات رئيسية أمام انضمام تركيا إلى التكتل، داعياً أنقرة لوقف «التراجع المستمر عن الحريات الأساسية وسيادة القانون في البلاد».