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كاليفورنيا تقاضي 5 شركات نفطية عملاقة بتهمة عرقلة العمل المناخي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 سبتمبر 2023, 12:55 مساء
كاليفورنيا تقاضي 5 شركات نفطية عملاقة بتهمة عرقلة العمل المناخي
نشطاء بيئييون طالبوا بوقف استخدام الوقود الأحفوري خلال كوب 27 نوفمبر2023 ، شرم الشيخ (أرشيفية: الانترنت)
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رفعت ولاية كاليفورنيا الأميركية دعوى قضائية على مركز أبحاث شهير، وخمس شركات نفطية عملاقة، تصنف أنها ضمن قائمة الشركات الأوسع نطاقا في العالم، بتهمة عرقلة العمل المناخي، والتسبب في أضرار بمليارات الدولارات، والتورط في حملات تضليل، استمرت عقودا، ضد السكان بشأن آليات التقليل من مخاطر الوقود الأحفوري، حسبما أفادت موقع جريدة «نيويورك تايمز».

حملات تضليل استمرت عقودا
وتأتي هذه الدعوى بعد عدة دعاوى رفعتها مدن ومقاطعات وولايات أميركية ضد مصالح الوقود الأحفوري بسبب تأثيره البالغ على التغيّر المناخي، بالإضافة إلى حملات تضليل مفترضة، استمرت عقودا.

5 شركات نفطية ومعهد أبحاث
ورُفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة العليا في مدينة سان فرانسيسكو ضد «إكسون موبيل» و«شل» و«بريتيش بتروليوم بي بي» و«كونوكو فيليبس» و«شيفرون».
وأشارت «نيويورك تايمز» إلى أن المعهد الأميركي للنفط (أيه بي آي) متهم أيضا في هذه القضية.

قللوا من شأن مخاطر الوقود الأحفوري عمدا
ولفتت الجريدة الأميركية إلى أن هذه الشركات وحلفاءها قللوا عمدا من شأن المخاطر التي يشكّلها الوقود الأحفوري على عامة الشعب، «على الرغم من أنها كانت تدرك أن منتجاتها يُحتمل أن تؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري منذ خمسينيات القرن المنصرم»، وفق الدعوى.

كاليفورنيا تطالب بصندوق لتغطية الأضرار
وتطالب كاليفورنيا بإنشاء صندوق لتغطية الأضرار المستقبلية الناجمة عن الكوارث المناخية في الولاية، التي تقع على الخطوط الأمامية في مواجهة حرائق الغابات الناجمة عن التغيّر المناخي والفيضانات والظواهر الأخرى.

أول قمة أفريقية حول المناخ تتبنى «إعلان نيروبي»
وشمل نص الدعوى، المؤلّف من 135 صفحة، وفقا لـ«نيويورك تايمز» أن «المسؤولين التنفيذيين في شركات النفط والغاز المذكورة أسهموا منذ عقود في الاعتماد على الوقود الأحفوري، الذي من شأنه أن يسبب هذه النتائج الكارثية. لكنهم أخفوا هذه المعلومات عن عامّة الشعب وصانعي السياسات من خلال نشر معلومات مضللة حول هذا الموضوع».
خداع ممنهج منذ عقود عرقل العمل المناخي
وورد أيضا أن «خداعهم الممنهج تسبّب في عرقلة العمل المناخي، مما أسهم في تأخر الاستجابة المجتمعية لظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، وأدى سوء سلوكهم إلى تكاليف باهظة على الناس والعقارات والموارد الطبيعية، وهي تكاليف لا تزال تتكشف يوميا».
حملة قضائية ضد أصحاب المصالح
وبدأت قبل 5 أعوام حملة قضائية، قادها نشطاء البيئة في الولايات المتحدة، ضد أصحاب المصالح من العاملين في قطاع الوقود الأحفوري.
ومنذ بدء الموجة الراهنة من الدعاوى القضائية البيئية ضد شركات الوقود الأحفوري في العام 2017، سعى القطاع إلى تجنب المحاكمات، لأسباب إجرائية. لكن هذه الجهود تلقّت ضربة قوية في مايو حين رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة النظر في الاستئناف بقضيتين، مما سمح بمتابعة الشكاوى في المحكمة.

وخلال مؤتمر المناخ السابع والعشرين، المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، طالب عدد من نشطاء البيئة، على هامش مشاركتهم في القمة بوقف الاستثمار في الوقود الأحفوري، وإصدار تشريعات لعقاب المتسببين في أزمة التغير المناخي، مشددين على ضرورة العمل بشكل جاد للتصدي للانبعاثات؛ بما يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.

أول قمة أفريقية حول المناخ تتبنى «إعلان نيروبي»

 

الناشط المناخي، كروشر مارتن طالب بوقف الوقود الأحفوري خلال مشاركته كوب 27 المنعقد في شرم الشيخ المصرية نوفمبر2023 (أرشيفية: الانترنت)
الناشط المناخي، كروشر مارتن طالب بوقف الوقود الأحفوري خلال مشاركته كوب 27 المنعقد في شرم الشيخ المصرية نوفمبر2023 (أرشيفية: الانترنت)
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