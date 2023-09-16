سلطات طالبان تحتجز 18 من موظفي منظمة سويسرية تعمل «وفقًا للقيم المسيحية»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت منظمة «بعثة المساعدة الدولية» السويسرية غير الحكومية، اليوم السبت، أن سلطات طالبان في أفغانستان أوقفت 18 من موظفيها بينهم أجنبي واحد.

وأوضحت المنظمة المسجّلة في سويسرا أن الموظفين خطفوا من مكتبها في ولاية غور في وسط أفغانستان، ونُقلوا إلى العاصمة كابول، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويرد على موقع المنظمة الإلكتروني أنها جمعية تعمل «وفقًا للقيم المسيحية».

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أوقف أفغانيان وعضو من الفريق الدولي في الثالث من سبتمبر، ومن ثم 15 أفغانيا آخر في 13 من الشهر نفسه في المكتب ذاته.

«لا معلومات لدينا حول طبيعة الادّعاءات»

وقالت المنظمة في بيان نشرته السبت «حتى الآن، لا معلومات لدينا حول طبيعة الادّعاءات ضدّ طاقمنا وبالتالي لا يمكننا التعليق أو التكهّن بشأن الوضع الراهن»، مضيفة «لكن في حال توجيه أي اتهامات لمنظمتنا أو لأي موظف، سنراجع أي دليل يُقدّم بطريقة مستقلة».

ولم يعلّق الناطقون باسم سلطات طالبان على الفور.

وتعمل «بعثة المساعدة الدولية» (International assistance mission (IAM في أفغانستان منذ العام 1966، وكانت حينها متخصصة في خدمات العناية بالعيون، قبل أن توسّع خدماتها في مجالَي الرعاية الصحية والتعليم.

ومنذ عودتها إلى السلطة في منتصف أغسطس 2021، أوقفت سلطات طالبان عددًا غير معروف من الأجانب.

وتواصل سلطات طالبان فرض قوانين تتماشى مع تفسيرها للشريعة الإسلامية، فقد عمدت على سبيل المثال إلى منع النساء من العمل في منظمات غير حكومية أو مع الأمم المتحدة.