ماكرون يتهم عسكريي النيجر بـ«احتجاز» السفير الفرنسي في نيامي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أن السفير الفرنسي في النيجر «يحتجزه» العسكريون الحاكمون، لافتًا إلى أن الطعام الذي يتناوله عبارة عن «حصص غذائية عسكرية».

وقال ماكرون خلال زيارته منطقة سومور-ان-اوكسوا في وسط شرق فرنسا: «في النيجر، في الوقت الذي اتحدث إليكم، لدينا سفير وموظفون دبلوماسيون جرى احتجازهم رهائن في سفارة فرنسا»، مضيفًا أن العسكريين الذين أطاحوا الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو «يمنعون (عن هؤلاء) الطعام، والسفير يتناول حصصًا غذائية عسكرية»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».