لندن تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين في ذكرى وفاة مهسا أميني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة البريطانية الجمعة فرض عقوبات على عدد من المسؤولين الإيرانيين، بينهم وزير الثقافة ورئيس بلدية طهران عشية الذكرى الأولى لوفاة مهسا أميني.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن العقوبات «تتركز على صناع قرار إيرانيين بارزين مسؤولين عن وضع وتطبيق قانون الحجاب الإلزامي في إيران»، بحسب وكالة «فرانس برس».

إحياء الذكرى الأولى لوفاة الشابة مهسا أميني

والسبت الماضي، أوقفت السلطات الإيرانية ستة أشخاص يشتبه في تخطيطهم لاحتجاجات لإحياء الذكرى الأولى لوفاة الشابة مهسا أميني الأسبوع المقبل، وفق ما أعلنت وكالة «إرنا» الرسمية.

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أوضحت الوكالة أن الأفراد الذين أوقفوا «كانوا يخطّطون لتنظيم تجمّعات عبر الإنترنت» في وقت كان «المعارضون يدعون إلى الفوضى في مناسبة ذكرى التظاهرات» التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني، بحسب «فرانس برس».

وأدت وفاة الشابة الكردية الإيرانية البالغة 22 عامًا أثناء احتجازها لدى الشرطة في 16 سبتمبر 2022 على خلفية عدم التزامها قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في الجمهورية الإسلامية، إلى تظاهرات حاشدة في إيران ضد النظام. وبحسب الناشطين، قتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات.