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القضاء البرازيلي يدين أنصار لـ«بولسونارو» في أول أحكام على خلفية أعمال الشغب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 سبتمبر 2023, 01:16 مساء
القضاء البرازيلي يدين أنصار لـ«بولسونارو» في أول أحكام على خلفية أعمال الشغب
مشهد عام من افتتاح جلسات المحكمة العليا للنظر في أعمال الشغب التي قام بها أنصار بولسونارو، 13 سبتمبر 2023. (أ ف ب)
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أصدر القضاء البرازيلي، عقوبات سجن لفترات طويلة في حق ثلاثة من أنصار الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو، على خلفية أعمال الشغب التي اندلعت مطلع العام بعد إدانتهم بتهم من بينها محاولة الانقلاب.

وحكمت المحكمة العليا على كل من أييسيو بيريرا وماتيوس ليما دي كارفاليو بالسجن 17 عاما، لدورهما في أعمال الشغب التي جرى فيها تخريب مقرات رسمية في برازيليا في الثامن من يناير. وحُكم على المتهم الثالث تشياغو جاسيس ماتار بالسجن 14 عاما، بحسب وكالة «فرانس برس».

وآنذاك اقتحم الآلاف من أنصار بولسونارو مقار القصر الرئاسي والبرلمان والمحكمة العليا وألحقوا بها أضرارا جسيمة. ودعوا الجيش لإطاحة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بعد أسبوع على تنصيبه.

وقالت القاضية هوزا ويبر «الأمر لم يكن بمثابة نزهة في الحديقة. كان، يوم عار».

وهزت أعمال الشغب بلدا لا يزال منقسما بعد فوز لولا بفارق ضئيل أمام بولسونارو في الانتخابات التي جرت في أكتوبر 2022، وذكّرت باقتحام الكابيتول الأميركي في السادس من يناير 2021 من جانب أنصار الرئيس آنذاك دونالد ترامب الذي لا يخفي بولسونارو إعجابه به.

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وكانت هذه المجموعة من المتهمين تواجه أحكاما بالسجن تصل إلى 30 عاما.

وفرضت المحكمة أيضا غرامة مجتمعة تصل إلى 30 مليون ريال برازيلي (نحو 6 ملايين دولار) على جميع الذين دينوا على خلفية الاضرار الناجمة عن أعمال الشغب.

تهم أقل خطورة
وتعتزم المحكمة النظر في 232 قضية تشمل أخطر الجرائم التي ارتكبت آنذاك. والمحاكمة الأولى التي افتتحت جلساتها الأربعاء هي واحدة من أربع قضايا تنظر فيها المحكمة العليا.

ويجري المدعون أيضا تحقيقات بشأن أكثر من ألف شخص آخرين على خلفية الهجمات، معظمهم بتهم أقل خطورة يمكن تسويتها من خلال إجراءات الإقرار بالذنب.

وكان بولسونارو خلال تلك الفترة في الولايات المتحدة، وهو يخضع بدوره لتحقيقات بتهم التحريض على الفوضى.

وفي يونيو منعته سلطات الانتخابات من ممارسة العمل السياسي لثماني سنوات على خلفية اتهامات لم تثبت، تتعلق بتشكيكه من دون دليل في النظام الانتخابي.

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