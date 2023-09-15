روسيا تعلن تطوير غواصات نووية ومسيرات «تحت الماء»

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، الجمعة، إن روسيا تطور غواصات نووية جديدة، ومسيرات «تحت الماء»، وفقاً لوكالة «تاس» الروسية الرسمية.

وأضاف شويغو أن البحرية الروسية استقبلت سفينتين جديدتين هذا العام، وستتلقى 12 أخرى بحلول نهاية العام، لافتاً إلى أن تحديث البحرية يسمح بحماية المصالح الجيوسياسية لروسيا، بحسب وكالة «ريا نوفوستي» الروسية.

البحرية الروسية ستتلقى 30 سفينة جديدة في 2023

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في يوليو الماضي، إن البحرية الروسية ستتلقى 30 سفينة جديدة في 2023. ولم يوضح شويغو سبب هذا الانخفاض في عمليات التسليم المتوقعة.

- وزير الدفاع الروسي يوجه بزيادة إنتاج الدبابات

وفي يونيو الماضي، دعا وزير الدفاع الروسي، إلى زيادة إنتاج الدبابات لتلبية احتياجات الجيش الروسي في خضم هجوم مضاد في أوكرانيا.

وقال الجيش الروسي، في بيان، إن شويغو زار مصنعاً للمعدات العسكرية في منطقة أومسك، غرب سيبيريا، «وحدّد هدف مواصلة زيادة إنتاج الدبابات»، وفق وكالة «فرانس برس».