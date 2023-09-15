واشنطن وسول: التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية انتهاك للعقوبات الأممية

القاهرة - بوابة الوسط

يرى كبار الدبلوماسيين ومسؤولو الدفاع في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، الجمعة، أن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، يعد انتهاكاً صارخاً لعقوبات الأمم المتحدة، وحثوا موسكو على إظهار المسؤولية كعضو دائم في مجلس الأمن، وفق وكالة «رويترز».

واتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، الذي يزور روسيا، على تعزيز التعاون الاستراتيجي والتكتيكي في مواجهة «تهديدات الإمبرياليين العسكرية واستفزازاتهم وطغيانهم»، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.

«انتهاك» للعقوبات المفروضة

كذلك حذرت اليابان، الخميس، غداة القمة التي بوتين وكيم جونغ-أون، من أي «انتهاك» للعقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على بيونغ يانغ، والتي تمنعها من إبرام صفقات أسلحة.

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وقال وزير الخارجية الياباني الجديد، يوكو كاميكاوا، للصحفيين إن بلاده «تتابع بقلق» المحادثات بين موسكو وبيونغ يانغ، ولا سيما بسبب «احتمال أن تؤدي إلى انتهاك للحظر المفروض من قِبل مجلس الأمن الدولي على إبرام أيّ صفقة متعلقة بالأسلحة مع كوريا الشمالية»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».