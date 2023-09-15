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إعادة فتح معبر بين باكستان وأفغانستان بعد أسبوع من اشتباك مسلح بين حرس حدود البلدين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 سبتمبر 2023, 08:28 صباحا
إعادة فتح معبر بين باكستان وأفغانستان بعد أسبوع من اشتباك مسلح بين حرس حدود البلدين
معبر طورخم الحدودي بين باكستان وأفغانستان، 25 فبراير 2023. (أ ف ب)
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أعلن مسؤول باكستاني كبير لوكالة «فرانس برس»، أنّ معبر طورخم الرئيسي بين باكستان وأفغانستان أعيد فتحه أمام المشاة والمركبات صباح الجمعة، بعد أسبوع من إغلاقه بسبب اشتباك مسلّح اندلع بين حرس حدود البلدين.

وقال نائب حاكم منطقة خيبر، إرشاد خان محمد، إنّ «عمليات تخليص الشاحنات جارية والمواطنين الأفغان يعودون إلى أفغانستان بعد تخليص معاملاتهم وإجراءات الهجرة»، وفق وكالة «فرانس برس».

اشتباكات مسلّحة على المعبر
وصباح 6 سبتمبر اندلعت على هذا المعبر اشتباكات مسلّحة بين قوات حرس الحدود الباكستانية ونظيرتها الأفغانية، ما أدّى إلى إغلاقه.

وطورخم هو أكثر المعابر الحدودية نشاطًا في الحركة التجارية بين البلدين.

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ومنذ عودة طالبان إلى السلطة في العام 2021، تصاعدت حدّة التوتر عند الحدود بين البلدين، حيث تتّهم إسلام أباد جماعات مسلحة بالتخطيط لشنّ هجمات في باكستان انطلاقاً من الأراضي الأفغانية.

وساهمت الاشتباكات الحدودية المتكرّرة في تفاقم التوتر الدبلوماسي بين البلدين.

وغالباً ما تنتهي هذه الاشتباكات بإغلاق المعابر الحدودية، لبعض الوقت ثم فتحها مجدّداً.

واندلعت الاشتباكات بعد أن حاولت القوات الأفغانية إقامة نقطة تفتيش في منطقة تقول إسلام أباد إنّها كانت اتّفقت مع كابول على عدم إقامة نقاط تفتيش فيها.

أزمة اقتصادية حادّة
ويعدّ معبر طورخم الحدودي من أهم نقاط التبادل التجاري بين البلدين، إذ تصدّر أفغانستان عبره الفحم وتستورد من باكستان الغذاء وبعض الإمدادات الأخرى.

ويمرّ البلدان بأزمة اقتصادية حادّة، إذ تعاني أفغانستان جرّاء تراجع المساعدات بعد انتهاء التدخل الأميركي، بينما تعاني باكستان من ركود وأزمة مالية جعلتها على شفا الإفلاس.

وفي فبراير الماضي، أغلقت السلطات الأفغانية معبر طورخم بعد أن فرض الجانب الباكستاني قواعد جديدة على مرافقي المرضى، ثم وقع تبادل لإطلاق النار بين حرس الحدود من الجانبين، حمّل كل طرف مسؤوليته للآخر.

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