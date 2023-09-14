رسميًا.. نجل بايدن يواجه تهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني

القاهرة - بوابة الوسط

وجهت السلطات الفيدرالية، اليوم الخميس إلى هانتر، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، رسميًا تهمة حيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني، وفق «فرانس برس».

واتُهم «هانتر» بايدن الذي بات هدفًا لليمين الأميركي بأنه أدلى بتصريحات كاذبة عند شرائه سلاحًا ناريًا في 2018، حين نفى أنه يعاني مشكلة تعاطي المخدرات.

ويعتزم القضاء الأميركي مقاضاة هانتر بشأن الاتهام الجديد قبل نهاية سبتمبر ، وذلك عقب تعثر اتفاق الإقرار بالذنب الذي أبرمه مع القضاء، وفق ما أفاد المدعي الخاص في القضية.

ما التفاصيل؟

الأسبوع الماضي، قال المدعي العام الخاص في قضايا تتعلق بنجل الرئيس الأمريكي، ديفيد فايس، إن لجنة محلفين كبرى ستصدر قرارها الاتهامي في القضية قبل 29 سبتمبر

وفقًا للتهم الأصلية المقدمة لهانتر بايدن في يونيو الماضي، لم يتمكن هانتر بايدن من تقديم إقراراته الضريبية في المهلة المحددة عن إيرادات بأكثر من مليون ونصف المليون دولار لعامي 2017 و2018، كما أنه اشترى مسدسًا واحتفظ به بضعة أسابيع عام 2018، رغم أنه كان يعاني، بحسب اعترافاته العلنية، مشكلة تعاطي مخدرات.

رحلة هانتر القضائية تخيم على حملة بايدن الرئاسية

ومنذ سنوات، خيمت رحلة هانتر بايدن (53 عامًا) القضائية على حملة والده لولاية رئاسية ثانية. ففي السادس والعشرين من يوليو الماضي، توصل هانتر بايدن لتسوية مع النيابة العامة بأن يقتصر الحكم على إخضاعه للمراقبة على خلفية تهمتين بالتهرّب الضريبي؛ إذ نص الاتفاق على أن تحذف تهمة السلاح الناري في حال تقيّد ببرنامج للمشورة وإعادة التأهيل.

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لكن الاتفاق انهار بعدما طرحت القاضية تساؤلات حول السبب الذي استدعى إقحام تهمة السلاح الناري في قضية ضريبية، إذا ما كانت تسوية الإقرار بالذنب تحمي بايدن من تهم قد تنجم عن تحقيقات أوسع نطاقًا جارية تشمل تعاملاته التجارية، وفق وسائل إعلام أميركية.