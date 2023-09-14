إصابة 3 أشخاص إثر انحراف طائرة عن مدرج مطار مومباي

القاهرة - بوابة الوسط

أصيب ثلاثة أشخاص إثر انحراف طائرة خاصة عن مدرج مطار «تشاتراباتي شيفاجي مهراج» الدولي في مومباي جنوبي الهند، حسبما أعلنت هيئة تشغيل المطار، اليوم الخميس، منوهة إلى تعطُل جرئي بحركة الملاحة وتأخر رحلات الوصول والمغادرة به موقتًا.

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وذكرت وكالة الأنباء الهندية «إيه إن آي»، أن 3 من إجمالي 8 أشخاص كانوا على متن طائرة خاصة من طراز «ليرجيت 45» أصيبوا إثر انحراف الطائرة عن مدرج المطار، موضحة أن الطائرة كانت تضم طاقمًا من فردين، قادمة من فيساخاباتنام إلى مومباي، العاصمة المالية للهند، دون توضيح أسباب الحادث.

تأخر وصول ومغادرة الرحلات

وأوضح المتحدث باسم هيئة تشغيل مطار« تشاتراباتي شيفاجي مهراج» أن الواقعة أدت إلى تأخر وصول ومغادرة الرحلات الجوية في المطار إلى حين إعادة تشغيل المدرج بعد إجراء فحوصات السلامة.

15 شخصاً أصيبوا بجروح بعد انحراف طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية “جيت إيرويز” عن مدرجها خلال استعدادها للاقلاع في مطار غاو غرب الهند،ديسنبر 2016 (رويترز)