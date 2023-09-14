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بوتين وكيم يتبادلان البنادق محلية الصنع

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 سبتمبر 2023, 04:56 مساء
بوتين وكيم يتبادلان البنادق محلية الصنع
بوتين وكيم خلال الاجتماع الذي عقداه في أقصى شرق روسيا 14 سبتمبر2023 (نوفوستي)
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أهدى كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين  نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون بندقية روسية الصنع، في ختام  الاجتماع الذي عقداه في أقصى شرق روسيا، وفق ما أعلن الكرملين الخميس.

وأفاد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في حديث للصحفيين بأن بوتين «أعطى (كيم) بندقية من إنتاج روسي تعد من أفضل نوعية. فيما  تلقى في المقابل، بندقية مصنوعة في كوريا الشمالية» بحسب «فرانس برس».

وأضاف بيسكوف أن بوتين أهدى كيم أيضًا قفازًا يعد جزءًا من بزة فضاء استُخدمت في الفضاء مرّات عدة.

 بوتين وكيم يجتمعان على عداء واشنطن 
يجمع كيم وبوتين علاقة استراتيجية عميقة، عززتها الحرب الروسية الأوكرانية؛ إذ يتشارك الزعيمان عداءهما للولايات المتحدة التي تقود العقوبات الغربية ضدهما.

غادر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون روسيا اليوم عقب زيارة التقى خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين أقصى شرق البلاد؛ حيث تجولا في قاعدة فوستوشني العسكرية المتطورة أحدث موقع روسي لإطلاق الصواريخ الفضائية.
رغم العقوبات الدولية، أعلن بوتين احتمال انخراطه في تعاون عسكري مع كوريا الشمالية، بينما أكد نظيره وحليفه الاستراتيجي كيم أن بلاده ستضع العلاقات الثنائية مع موسكو على رأس الأولويات. وفي تفاصيل التعاون المحتمل بينهما. يشار إلى أن قطار الزعيم الكوري الشمالي توقف أقصى شرق روسيا مدشنًا محطة جديدة في العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ.

 

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