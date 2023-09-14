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«الجنائية الدولية» تفتتح مقرًا في كييف هو الأكبر خارج لاهاي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 سبتمبر 2023, 04:26 مساء
«الجنائية الدولية» تفتتح مقرًا في كييف هو الأكبر خارج لاهاي
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي(أرشيفية: بي بي سي)
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افتتحت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مقرًا لها في العاصمة الأوكرانية كييف يعد  «الأكبر» خارج لاهاي، حسبما أفادت به وكالة «فرانس برس».

ونقلت الوكالة عن  المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين، قوله إن «المكتب الخارجي للمحكمة الجنائية الدولية الذي فتح أبوابه في أوكرانيا يعد الأكبر خارج لاهاي.

 واعتبر المسؤول الأوكراني في تدوينة نشرها عبر موقع «إكس» أن ذلك يشكل «مرحلة حاسمة في مسيرة المحكمة الجنائية الدولية نحو معاودة إرساء العدالة».

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مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي(أرشيفية: بي بي سي)
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي(أرشيفية: بي بي سي)
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