«الجنائية الدولية» تفتتح مقرًا في كييف هو الأكبر خارج لاهاي

القاهرة - بوابة الوسط

افتتحت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مقرًا لها في العاصمة الأوكرانية كييف يعد «الأكبر» خارج لاهاي، حسبما أفادت به وكالة «فرانس برس».

ونقلت الوكالة عن المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين، قوله إن «المكتب الخارجي للمحكمة الجنائية الدولية الذي فتح أبوابه في أوكرانيا يعد الأكبر خارج لاهاي.

واعتبر المسؤول الأوكراني في تدوينة نشرها عبر موقع «إكس» أن ذلك يشكل «مرحلة حاسمة في مسيرة المحكمة الجنائية الدولية نحو معاودة إرساء العدالة».

روسيا تفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مؤخرًا مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدعوى مسؤوليته عن جرائم حرب، ولقي ذلك ترحيبًا من قبل المعارضة الروسية والحكومة الأوكرانية.

مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي(أرشيفية: بي بي سي)