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الكرملين: زيارة كيم ستستمر بضعة أيام أخرى

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 سبتمبر 2023, 01:40 مساء
الكرملين: زيارة كيم ستستمر بضعة أيام أخرى
مقر الرئاسة الروسية (الكرملين). (أرشيفية: الإنترنت)
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قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الخميس، إن زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لروسيا، التي بدأت الثلاثاء، ستستمر «بضعة أيام أخرى»، دون تقديم مزيد التفاصيل. 

وأكد بيسكوف للصحفيين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قِبل «بسرور» دعوة كيم لزيارته كوريا الشمالية.

والتقى بوتين وكيم في قاعدة «فوستوتشني» الفضائية بأقصى الشرق الروسي، وتصافحا بحماسة، حسب ما أظهرت مشاهد مصورة بثها الكرملين، ثم تجول الزعيمان في منشأة جمع مركبات «أنغارا» الفضائية، ومجمع إطلاق «سويوز-2»، ومجمع إطلاق «أنغارا» الذي لا يزال قيد البناء.

روسيا «مهتمة بشراء ذخائر كورية شمالية»
وقال مسؤولون أميركيون ومراقبون في حديث إلى «فرانس برس» إن روسيا مهتمة بشراء ذخائر كورية شمالية، لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا. وفي حال تمت، يمكن أن تنتهك صفقة الأسلحة العقوبات الدولية.

وأضاف المراقبون أن روسيا ستسعى في المحادثات على الأرجح للحصول على قذائف مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات من كوريا الشمالية، التي تريد في المقابل تكنولوجيا متطورة للأقمار الصناعية والغواصات العاملة بالطاقة النووية.

ورافق كيم وفد يشي بأن القمة ستتركز على مسائل عسكرية. ومن بين كبار المسؤولين العسكريين الذين يرافقون كيم المارشال في الجيش الكوري الشمالي باك جونغ تشون، ومدير إدارة صناعة الذخائر جو تشون ريونغ، حسب وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية.

وانضم إلى المحادثات وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، على ما أظهرت مشاهد بثها التليفزيون الرسمي الروسي.

«مكاسب تكتيكية» من لقاء بوتين وكيم
وحسب الوكالة الفرنسية، فإن الاجتماع في قاعدة الفضاء له بُعد رمزي، خاصة أن بيونغ يانغ فشلت مرتين أخيرا في محاولة وضع قمر صناعي للتجسس العسكري في المدار، بحسب مراقبين.

وروسيا تسعى للوصول إلى مخزون كوريا الشمالية من قذائف المدفعية. في حين تبحث بيونغ يانغ عن المساعدة في تكنولوجيا الأقمار الصناعية، وتحديث معداتها العسكرية التي تعود للحقبة السوفيتية، حسبما قال إلى «فرانس برس» مدير المعهد العالمي لدراسات كوريا الشمالية، آن تشان إيل.

وأضاف: «إذا جرى تزويد روسيا براجمات صواريخ وغيرها من قذائف المدفعية من كوريا الشمالية بكميات كبيرة، فقد يكون لذلك تأثير كبير على الحرب في أوكرانيا».

وقال أستاذ الدراسات الكورية في جامعة أوسلو، فلاديمير تيخونوف، للوكالة الفرنسية إن كيم يجازف أيضا بإثارة استياء حليفته الرئيسية الأخرى بكين من خلال لقائه بوتين. وتابع: «لن تكون الصين سعيدة جدا بدخول روسيا منطقة يعتبرها الصينيون حكرا لهم»، مضيفا أن بكين ستشعر بالقلق بشأن تأثير أي نقل لتكنولوجيا عسكرية روسية إلى بيونغ يانغ على الاستقرار الإقليمي.

ورأى أن كيم وبوتين «قد يتبادلان ذخيرة كوريا الشمالية القديمة من الحقبة السوفيتية مقابل تكنولوجيا عسكرية روسية أكثر حداثة أو عملة صعبة أو قمح». وأضاف: «من الناحية التكتيكية، كلاهما يحقق مكاسب من خلال الحصول على ما يحتاجان إليه الآن. لكن على المدى الطويل، ستتعرض علاقات روسيا المهمة مع سول لضرر لا يمكن إصلاحه».

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