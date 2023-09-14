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«ناسا» تصدر تقريرها حول الأجسام الطائرة المجهولة اليوم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 سبتمبر 2023, 11:15 صباحا
«ناسا» تصدر تقريرها حول الأجسام الطائرة المجهولة اليوم
شعار «ناسا» على مركز تابع لها في مدينة هامبتون بولاية فيرجينيا شرق الولايات المتحدة، 15 يونيو 2022. (أ ف ب)
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بعد أشهر من العمل، من المقرر أن تنشر وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، الخميس، تقريراً طال انتظاره حول الموضوع الحساس المرتبط بالأجسام الطائرة المجهولة، والذي من شأنه أن يوفر خريطة طريق للدراسة المستقبلية لهذه الظواهر الغامضة.

وأعلنت وكالة الفضاء الأميركية، العام الماضي، إطلاق تحقيق مستقل بقيادة مجموعة من العلماء البارزين وخبراء الطيران. ولم يكن الهدف مراجعة الأحداث التي رُصدت سابقاً، واحداً تلو الآخر، في محاولة لتفسيرها، ولكن لتقديم توصيات حول كيفية دراستها بدقة في المستقبل، وفق وكالة «فرانس برس».

وبُعيد نشر التقرير الخميس قرابة الـ9.30 صباحاً في واشنطن (13.30 ت غ)، ستعقد «ناسا» مؤتمراً صحفياً، بحضور رئيسها بيل نيلسون، وعالم الفيزياء الفلكية المسؤول عن إعداد هذا التقرير ديفيد سبيرغيل.

كيف تتعامل «ناسا» مع الأجسام الطائرة «المجهولة»؟
واستُبدل بمصطلح «الأجسام الطائرة المجهولة» عبارة «ظواهر شاذة غير محددة»، بهدف إزالة الوصمة عن هذا الموضوع المرتبط على نطاق واسع بالتكهنات حول زيارة كائنات فضائية كوكبنا.

دعوة من «ناسا» بشأن الأجسام الطائرة المجهولة
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وتعرّف «ناسا» هذه الظواهر بأنها «رصد أحداث في السماء لا يمكن تحديدها علمياً بأنها طائرة أو ظاهرة طبيعية معروفة». ومع الاعتراف بوجود مثل هذه الأحداث، وضرورة أخذها على محمل الجد، فإن الوكالة الأميركية تكرر منذ عام أنه لا يوجد دليل على أن أصلها خارج كوكب الأرض.

وخلال اجتماع مرحلي عقد في يونيو، شدد الخبراء على الحاجة إلى جمع مزيد البيانات بطريقة أكثر صرامة مما كانت عليه حتى الآن. ودعا أحد أعضاء اللجنة إلى إنشاء مكتب مخصص لهذه القضية داخل وكالة الفضاء الأميركية.

في بداية العمل، جرى إعلان ثلاثة أهداف، أولاً: جمع كل المعلومات المتاحة للعامة من الحكومات والشركات الخاصة والجمعيات وحتى الأفراد. ثانياّ: تحديد المعلومات الناقصة وأفضل طريقة لجمعها. وأخيراً: التفكير في أفضل الأدوات التي يمكن استخدامها، لتحليلها في المستقبل.

ووفقا لبعض الخبراء، يمكن بالتالي اكتشاف ظواهر فيزيائية جديدة تفسر بعض الظواهر. كما بحثت المخابرات الأميركية ووزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) هذه القضية، مع تأكيد أنها تتعلق بالأمن القومي وأمن الحركة الجوية.

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