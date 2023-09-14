بوتين يقبل دعوة من كيم لزيارة كوريا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بيونغ يانغ اليوم الخميس قبول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة لزيارة كوريا الشمالية وجهّها إليه الزعيم كيم جونغ-أون خلال القمّة التي جمعتهما في روسيا أمس الأربعاء.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إنّه في ختام القمّة «دعا كيم جونغ-أون بوتين بلباقة لزيارة جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية في الوقت الذي يجده مناسباً»، مؤكّدة أنّ الرئيس الروسي «قبِل الدعوة بكلّ سرور»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأكد بوتين «رغبته في المضيّ قدماً في توطيد أواصر الصداقة التاريخية التي تربط بين روسيا وكوريا» الشمالية وفق ما نقلته الوكالة.