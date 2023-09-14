  • Alwasat News
Atwasat

بوتين يقبل دعوة من كيم لزيارة كوريا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 سبتمبر 2023, 07:28 صباحا
بوتين يقبل دعوة من كيم لزيارة كوريا الشمالية
بوتين خلال لقائه زعيم كوريا الشمالية في موسكو، 13 سبتمبر 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت بيونغ يانغ اليوم الخميس قبول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة لزيارة كوريا الشمالية وجهّها إليه الزعيم كيم جونغ-أون خلال القمّة التي جمعتهما في روسيا أمس الأربعاء.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إنّه في ختام القمّة «دعا كيم جونغ-أون بوتين بلباقة لزيارة جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية في الوقت الذي يجده مناسباً»، مؤكّدة أنّ الرئيس الروسي «قبِل الدعوة بكلّ سرور»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأكد بوتين «رغبته في المضيّ قدماً في توطيد أواصر الصداقة التاريخية التي تربط بين روسيا وكوريا» الشمالية وفق ما نقلته الوكالة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصليب الأحمر البريطاني يجمع تبرعات لمساعدة متضرري «دانيال» في ليبيا

الصليب الأحمر البريطاني يجمع تبرعات لمساعدة متضرري «دانيال» في ليبيا
شاهد.. ليبيا تحرز برونزية أفريقيا وتتأهل لكأس العالم للكرة الطائرة

شاهد.. ليبيا تحرز برونزية أفريقيا وتتأهل لكأس العالم للكرة الطائرة
شاهد في «تغطية خاصة»: العالم يبكي درنة.. وليبيا تبكي نفسها!!

شاهد في «تغطية خاصة»: العالم يبكي درنة.. وليبيا تبكي نفسها!!
ناجون من «دانيال» في درنة: الكارثة بدأت بـ«انفجار».. وأفلتنا بـ«معجزة»

ناجون من «دانيال» في درنة: الكارثة بدأت بـ«انفجار».. وأفلتنا بـ«معجزة»
معرض رمسيس الثاني في باريس يستقطب أكثر من 800 ألف زائر

معرض رمسيس الثاني في باريس يستقطب أكثر من 800 ألف زائر
مساجد مصر تقيم صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب الجمعة المقبل

مساجد مصر تقيم صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب الجمعة المقبل
‎ليفربول وروما يعزيان أسر ضحايا «دانيال»

‎ليفربول وروما يعزيان أسر ضحايا «دانيال»
برج خليفة يضيء بعلم ليبيا تضامنا مع ضحايا العاصفة «دانيال» (فيديو)

برج خليفة يضيء بعلم ليبيا تضامنا مع ضحايا العاصفة «دانيال» (فيديو)
برشلونة يواسي أسر ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا

برشلونة يواسي أسر ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا
عاشور: تخصيص مليون دينار لكل مديرية أمن في المنطقة الشرقية

عاشور: تخصيص مليون دينار لكل مديرية أمن في المنطقة الشرقية
تأسيا بقرى الأندلس.. فرنسا تواجه موجة الاحترار بالطلاء الأبيض

تأسيا بقرى الأندلس.. فرنسا تواجه موجة الاحترار بالطلاء الأبيض
تشريح القنفذـ تحليل شخصية القذافي (4)

تشريح القنفذـ تحليل شخصية القذافي (4)
بالأسماء.. انتشال جثامين 145 مصريًا جراء العاصفة «دانيال» في درنة

بالأسماء.. انتشال جثامين 145 مصريًا جراء العاصفة «دانيال» في درنة
فرنسا تعتزم إقامة مستشفى ميداني لمساعدة ضحايا السيول في شرق ليبيا

فرنسا تعتزم إقامة مستشفى ميداني لمساعدة ضحايا السيول في شرق ليبيا
وصول 3 طائرات تركية بنغازي محملة بمواد إغاثة وأطقم فنية للبحث والإنقاذ

وصول 3 طائرات تركية بنغازي محملة بمواد إغاثة وأطقم فنية للبحث والإنقاذ
وصول 3 طائرات تركية بنغازي محملة بمواد إغاثة وأطقم فنية للبحث والإنقاذ

وصول 3 طائرات تركية بنغازي محملة بمواد إغاثة وأطقم فنية للبحث والإنقاذ
«فودافون مصر» تتيح خدماتها من وإلى ليبيا مجانًا لمدة ثلاثة أيام

«فودافون مصر» تتيح خدماتها من وإلى ليبيا مجانًا لمدة ثلاثة أيام
«حكومة الوحدة» تخصص 500 مليون دينار لتغطية الأضرار بالبلديات المنكوبة شرق ليبيا

«حكومة الوحدة» تخصص 500 مليون دينار لتغطية الأضرار بالبلديات المنكوبة شرق ليبيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
44 مسيَّرة روسية تقصف ميناء إسماعيل الأوكراني على نهر الدانوب
44 مسيَّرة روسية تقصف ميناء إسماعيل الأوكراني على نهر الدانوب
الصين تنفي حظر هواتف «آيفون» بعد تقارير حول مشكلات أمنية محتملة
الصين تنفي حظر هواتف «آيفون» بعد تقارير حول مشكلات أمنية محتملة
مقتل 56 شخصًا في حريق بمبنى سكني بالعاصمة الفيتنامية
مقتل 56 شخصًا في حريق بمبنى سكني بالعاصمة الفيتنامية
غوتيريس يطالب بالتزام العقوبات الدولية على كوريا الشمالية بعد لقاء بوتين وكيم
غوتيريس يطالب بالتزام العقوبات الدولية على كوريا الشمالية بعد ...
مقتل جنديين سوريين في قصف جوي إسرائيلي على طرطوس
مقتل جنديين سوريين في قصف جوي إسرائيلي على طرطوس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ
البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ...
حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية التي تحطمت في أستراليا؟
حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية ......
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم...
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً...
السيسي وإردوغان يلتقيان في قمة العشرين بعد عقدٍ من القطيعة
السيسي وإردوغان يلتقيان في قمة العشرين بعد عقدٍ من القطيعة...
المزيد
بوتين يقبل دعوة من كيم لزيارة كوريا الشمالية
بوتين يقبل دعوة من كيم لزيارة كوريا الشمالية...
واشنطن توافق على بيع سيول مقاتلات «إف-35» بقيمة خمسة مليارات دولار
واشنطن توافق على بيع سيول مقاتلات «إف-35» بقيمة خمسة مليارات......
واشنطن تعتبر أي تعاون عسكري بين بيونغ يانغ وموسكو «مثيرًا للقلق»
واشنطن تعتبر أي تعاون عسكري بين بيونغ يانغ وموسكو «مثيرًا ......
مقتل جنديين سوريين في قصف جوي إسرائيلي على طرطوس
مقتل جنديين سوريين في قصف جوي إسرائيلي على طرطوس...
غوتيريس يطالب بالتزام العقوبات الدولية على كوريا الشمالية بعد لقاء بوتين وكيم
غوتيريس يطالب بالتزام العقوبات الدولية على كوريا الشمالية ......
المزيد