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44 مسيَّرة روسية تقصف ميناء إسماعيل الأوكراني على نهر الدانوب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 سبتمبر 2023, 03:38 مساء
44 مسيَّرة روسية تقصف ميناء إسماعيل الأوكراني على نهر الدانوب
طائرات مسيرة في أوكرانيا. (الإنترنت)
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أعلنت كييف أن مسيّرات روسية قصفت ليل الثلاثاء-الأربعاء ميناء إسماعيل الواقع في جنوب أوكرانيا على نهر الدانوب مما أدى لتضرُّر منشآت مرفئية وسقوط سبعة جرحى.

ذكرت القوات الجوية الأوكرانية في منشور على تطبيق «تلغرام» أن روسيا أطلقت ما مجموعه 44 مسيرة من طراز «شاهد» إيرانية الصنع فوق منطقتي أوديسا (جنوب) وسومي (شمال شرق)، وفق «فرانس برس».

واستهدفت هذه المسيرات «بشكل رئيسي جنوب منطقة أوديسا ومنشآت مرفئية»، بحسب القوات الجوية التي أشارت إلى إسقاط 32 منها.

 الهجوم أصاب ريني وإسماعيل
وقال حاكم منطقة أوديسا أوليغ كيبر، من جانبه، على تطبيق تلغرام إن الهجوم أصاب ريني وإسماعيل، وهما بلدتان رئيسيتان لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. وأضاف أن سبعة مدنيين أصيبوا، ستة في ريني وواحد في إسماعيل، بينهم اثنان في حالة خطيرة. وأشار إلى أن البنية التحتية المدنية، ولا سيما «الميناء»، تضررت. 

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وأكدت القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني على تلغرام «أن العدو هاجم منطقة أوديسا لمدة أربع ساعات ونصف». ومنذ انسحابها من اتفاق جرى التوصل إليه في 2022 بوساطة الأمم المتحدة وتركيا وسمح بتصدير الحبوب بصورة آمنة من موانئ في جنوب أوكرانيا، كثّفت روسيا هجماتها على الدانوب والبحر الأسود، المنطقة التي تضمّ بنى تحتية وموانئ تستخدم لتخزين الحبوب وتصديرها.

رومانيا تعثر على حطام مسيرة
وبعد هذه الهجمات الجديدة، أعلنت بوخارست الأربعاء أنها عثرت في أراضيها على حطام محتمل لمسيّرة.

وقالت وزارة الدفاع الرومانية في بيان، بعد أن تلقى رقم الطوارئ اتصالات من السكان «جرى رصده حوالي الساعة 11.30 صباحًا (08.30 بتوقيت غرينتش) بواسطة مروحية من طراز IAR 330-Puma، على أطراف بلدتي نوفارو وفيكتوريا».  وأضاف المصدر «ربما يعود إلى مسيرة وكان منتشرًا على مساحة عشرات الأمتار»، وسيجري الآن فحصه.

وكان قد عُثر الأسبوع الماضي على حطام لمسيرة أخرى «مشابه لتلك التي يستخدمها الجيش الروسي»، في منطقة تولسيا (جنوب شرق).   في هذه المناسبة، دان الرئيس كلاوس يوهانيس «بشدة انتهاك المجال الجوي» من قبل روسيا.

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