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كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 سبتمبر 2023, 12:33 مساء
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها
لقاء بوتين وكيم في في قاعدة «فوستوتشني» الفضائية الروسية، 13 سبتمبر 2023. (سبوتنيك)
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قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم الأربعاء، إنه واثق من أن موسكو ستحقق «نصرا كبيرا» على أعدائها. وأشاد بجيش روسيا «البطل» خلال مأدبة مع الرئيس فلاديمير بوتين في أقصى شرق روسيا.

وأضاف كيم: «نحن واثقون من أن الجيش الروسي والشعب الروسي سيحققان بالتأكيد نصرا كبيرا في النضال المقدس، لمعاقبة تجمع الشر». وتابع: «إنني على قناعة تامة بأن الجيش الروسي والأمة الروسية البطلة سيحملان إرث النصر على نحو عظيم، ويظهران الفضائل التي لا تقدر بثمن، والشرف على جبهات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

والتقى الزعيمان في قاعدة «فوستوتشني» الفضائية بأقصى الشرق الروسي، وتصافحا بحماسة لدى وصول كيم، حسب ما أظهرت مشاهد مصورة بثها الكرملين. ثم تجول الزعيمان في منشأة جمع مركبات «أنغارا» الفضائية، ومجمع إطلاق «سويوز-2»، ومجمع إطلاق «أنغارا» الذي لا يزال قيد البناء.

روسيا «مهتمة بشراء ذخائر كورية شمالية»
وقال مسؤولون أميركيون ومراقبون إلى «فرانس برس» إن روسيا مهتمة بشراء ذخائر كورية شمالية، لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا. وفي حال تمت، يمكن أن تنتهك صفقة الأسلحة العقوبات الدولية.

وأضاف المراقبون أن روسيا ستسعى في المحادثات على الأرجح للحصول على قذائف مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات من كوريا الشمالية، التي تريد في المقابل تكنولوجيا متطورة للأقمار الصناعية والغواصات العاملة بالطاقة النووية.

وقال بوتين لصحفيين: «سنناقش كل المواضيع دون تسرّع. لدينا الوقت لذلك»، وذلك ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت المحادثات ستشمل التعاون العسكري.

ورافق كيم، الذي توجه عن طريق البرّ إلى روسيا على متن قطاره المصفّح، وفد يشي بأن القمة ستتركز على مسائل عسكرية. ومن بين كبار المسؤولين العسكريين الذين يرافقون كيم المارشال في الجيش الكوري الشمالي باك جونغ تشون، ومدير إدارة صناعة الذخائر جو تشون ريونغ، حسب وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية.

وانضم إلى المحادثات وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، على ما أظهرت مشاهد بثها التليفزيون الرسمي الروسي.

بوتين: روسيا ستساعد كوريا الشمالية على بناء أقمار صناعية
وقال بوتين إن موسكو ستساعد كوريا الشمالية على بناء أقمار صناعية، ملمحا إلى أن البلدين قد يناقشان أيضا التعاون العسكري. وأضاف أنه «سعيد جدا» للقاء كيم في روسيا، وفق الوكالة الفرنسية.

بدوره، قال كيم: «دائما ما عبرنا عن الدعم الكامل وغير المشروط لكل الإجراءات التي تتخذها الحكومة الروسية، وأغتنم هذه الفرصة مجددا لأؤكد أننا سنقف دائما إلى جانب روسيا».

«مكاسب تكتيكية» من لقاء بوتين وكيم
وحسب الوكالة الفرنسية، فإن الاجتماع في قاعدة الفضاء له بعد رمزي، خاصة أن بيونغ يانغ فشلت مرتين أخيرا في محاولة وضع قمر اصطناعي للتجسس العسكري في المدار، بحسب مراقبين.

وروسيا تسعى للوصول إلى مخزون كوريا الشمالية من قذائف المدفعية. في حين تبحث بيونغ يانغ عن المساعدة في تكنولوجيا الأقمار الصناعية، وتحديث معداتها العسكرية التي تعود للحقبة السوفيتية، حسبما قال إلى «فرانس برس» مدير المعهد العالمي لدراسات كوريا الشمالية، آن تشان إيل.

وأضاف: «إذا جرى تزويد روسيا براجمات صواريخ وغيرها من قذائف المدفعية من كوريا الشمالية بكميات كبيرة، فقد يكون لذلك تأثير كبير على الحرب في أوكرانيا».

وقال أستاذ الدراسات الكورية في جامعة أوسلو، فلاديمير تيخونوف، للوكالة الفرنسية إن كيم يجازف أيضا بإثارة استياء حليفته الرئيسية الأخرى بكين من خلال لقائه بوتين. وتابع: «لن تكون الصين سعيدة جدا بدخول روسيا منطقة يعتبرها الصينيون حكرا لهم»، مضيفا أن بكين ستشعر بالقلق بشأن تأثير أي نقل لتكنولوجيا عسكرية روسية إلى بيونغ يانغ على الاستقرار الإقليمي.

ورأى أن كيم وبوتين «قد يتبادلان ذخيرة كوريا الشمالية القديمة من الحقبة السوفيتية مقابل تكنولوجيا عسكرية روسية أكثر حداثة أو عملة صعبة أو قمح». وأضاف: «من الناحية التكتيكية، كلاهما يحقق مكاسب من خلال الحصول على ما يحتاجان إليه الآن. لكن على المدى الطويل، ستتعرض علاقات روسيا المهمة مع سول لضرر لا يمكن إصلاحه».

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