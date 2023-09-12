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«الكونغرس» يتجه لبدء إجراءات عزل بايدن.. و«البيت الأبيض» يستنكر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 سبتمبر 2023, 07:13 مساء
«الكونغرس» يتجه لبدء إجراءات عزل بايدن.. و«البيت الأبيض» يستنكر
مكارثي وبايدن خلال إحدى جلسات تصويت الكونغرس على اختيار رئيسا له في يناير 2023 (أرشيفية: الانترنت)
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أعلن زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي، اليوم الثلاثاء، تأييده بدء إجراءات عزل الرئيس الأميركي جو بايدن، فيما استنكر البيت الأبيض هذا التوجه، معتبرًا أن دوافعه سياسية.

وقال مكارثي للكونغرس: «أطلب من لجنة في مجلس النواب بدء الإجراءات الرسمية لعزل بايدن»، معتبرًا أنه «كذب» على الشعب الأميركي بشأن أعمال ابنه المثيرة للجدل في الخارج، بحسب وكالة «فرانس برس»

مكارثي يبلغ المشرِّعين بأن لديه أدلة تدين بايدن 

وتحدثت تقارير إعلامية أميركية صباح اليوم عن توجه مكارثي لإبلاغ المشرعين في المجلس بأن هناك ما يكفي من الأدلة للموافقة رسميًا على التحقيق الجاري منذ أربعة أشهر، بشأن عائلة الرئيس الأميركي جو بايدن وعزله.

البيت الأبيض يستنكر الإجراءات 
وعلق البيت الأبيض على تأهب «الكونغرس» لبدء إجراءات عزل بايدن، مستنكرًا الخطوة، واصفًا التحقيقات بأنها ذات أهداف سياسية.

يأتي تحرك مكارثي ضمن جهود قانونية ترمي إلى الوصول لسجلات بنكية ووثائق أخرى تعود للرئيس الأميركي ونجله هانتر بايدن، لكن التحقيقات التي يقودها الحزب الجمهوري بخصوص عائلة بايدن لم تفض إلى أدلة لإثبات مخالفات ارتكبها الرئيس أو أية علاقات بينه كأب والصفقات التجارية الأجنبية لنجله بعد، حسب موقع «يورو نيوز»

وزعم مكارثي، اليوم الثلاثاء، أن جو بايدن استخدم أسماء مستعارة في رسائله الإلكترونية، عندما كان نائبًا للرئيس باراك أوباما.

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وليس من الواضح إذا كان هناك ما يكفي من الأصوات داخل مؤتمر الحزب الجمهوري (218 صوتًا) لعزل الرئيس الأميركي، ولكن بعض أعضاء الحزب نفسه يقولون إنه لا توجد دلائل كافية للتحرك في اتجاه العزل

ويأتي قرار مكارثي رغم خلافه من الرئيس السابق والمرشح الرئاسي المحتمل للجمهوريين دونالد ترامب، بعدما حمَّل ترامب مسؤولية الهجوم على الكابيتول في 6 يناير 2021 وفق جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية.

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