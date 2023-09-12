  • Alwasat News
Atwasat

القضاء الإيراني يعلن انتهاء التحقيق مع فرنسيين متهمين بـ«التجسس»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 سبتمبر 2023, 06:48 مساء
القضاء الإيراني يعلن انتهاء التحقيق مع فرنسيين متهمين بـ«التجسس»
متظاهرون يرفعون صور الفرنسيين المحتجزين في إيران خلال تجمّع في باريس. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن القضاء الإيراني الثلاثاء انتهاء التحقيق في قضية فرنسيين، هما المعلّمة والنقابية سيسيل كولر وجاك باري الموقوفان في إيران منذ مايو 2022، ما يمهد لاحتمال محاكمتهما بتهمة «التجسس».

وقال الناطق باسم القضاء مسعود سيتايشي خلال مؤتمر صحفي في طهران «جرى توقيف رجل وامرأة، وكلاهما مواطنان فرنسيان، بتهمة التجسس ضد إيران»، بحسب «فرانس برس». 

وأضاف «أحيلت قضيتهما إلى المحكمة المختصة بعد إجراء تحقيق مستفيض، وصدرت لائحة اتهام بحقهما»، دون أن يذكر أي تفاصيل. وأشار الناطق إلى أن «محامييهما راجعا قضيتهما مرتين، وعندما تتوفر معلومات جديدة سنعلن عنها».

-  عائلة سويدي محتجز في إيران من 500 يوم تطالب بمساندة دولية‭ ‬لإطلاقه
-  الاتحاد الأوروبي وستوكهولم يتهمان إيران باحتجاز مواطن سويدي

وجرى توقيف مدرسة اللغة الفرنسية والنقابية سيسيل كولر والمتقاعد جاك باري في 7 مايو 2022 أثناء قيامهما بجولة سياحية في إيران. ونظم أقاربهما مرات عدة تجمعات في فرنسا للمطالبة بالإفراج عنهما والتنديد بظروف اعتقالهما «الصعبة للغاية» في سجن إيوين بطهران. 

 فرنسيان آخران محتجزان في إيران
ولا يزال فرنسيان آخران محتجزين في إيران، هما لوي أرنو، الموقوف منذ سبتمبر 2022 في طهران، وشخص آخر لم تُكشف هويته.

في 28 أغسطس، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطابه السنوي أمام السفراء الفرنسيين إن «لا شيء يبرر احتجاز» المواطنين الفرنسيين «في ظروف غير مقبولة» في السجون الإيرانية.

ترى دولهم وعائلاتهم أنهم «رهائن» لدى طهران التي تحتجزهم للحصول على تنازلات من دول غربية أو لمبادلتهم مع عدد من رعاياها الموقوفين في الخارج. وأفرجت طهران في مايو عن الفرنسي بنجامان بريير ومواطنه الذي يحمل أيضا الجنسية الإيرلندية برنارد فيلان، وذلك لأسباب «إنسانية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد يتضامن مع ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا

ريال مدريد يتضامن مع ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا
كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟

كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟
الصحافة الأجنبية: العاصفة «دانيال» تضاعف أزمات ليبيا وتكشف تهالك البنية التحتية

الصحافة الأجنبية: العاصفة «دانيال» تضاعف أزمات ليبيا وتكشف تهالك البنية التحتية
وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم سيبلغ الذروة هذا العقد

وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم سيبلغ الذروة هذا العقد
قطار الزعيم الكوري الشمالي يدخل روسيا

قطار الزعيم الكوري الشمالي يدخل روسيا
كاريكاتير حليم - درنة

كاريكاتير حليم - درنة
إيواء 2433 نازحًا جراء السيول بمدارس بنغازي

إيواء 2433 نازحًا جراء السيول بمدارس بنغازي
«المركزي» يدعم أرصدة المصارف بـ5.4 مليار دينار للمساعدة في مواجهة أزمة العاصفة «دانيال»

«المركزي» يدعم أرصدة المصارف بـ5.4 مليار دينار للمساعدة في مواجهة أزمة العاصفة ...
الكوني: «دانيال» عصف بكل الوطن.. ونتكاتف للإسراع بالنجدة

الكوني: «دانيال» عصف بكل الوطن.. ونتكاتف للإسراع بالنجدة
إيقاف الفرنسي بوغبا لاعب وسط يوفنتوس لتناوله منشطات

إيقاف الفرنسي بوغبا لاعب وسط يوفنتوس لتناوله منشطات
«الطب العسكري» بطرابلس يسير قافلة إغاثة إلى المنطقة الشرقية لمواجهة آثار الفيضانات

«الطب العسكري» بطرابلس يسير قافلة إغاثة إلى المنطقة الشرقية لمواجهة آثار ...
السيسي يؤكد تضامن مصر مع الليبيين في كارثة «دانيال»

السيسي يؤكد تضامن مصر مع الليبيين في كارثة «دانيال»
البلجيكي «فيلموتس» يقترب من تدريب منتخب ليبيا وسط منافسة فرنسية وإيطالية

البلجيكي «فيلموتس» يقترب من تدريب منتخب ليبيا وسط منافسة فرنسية وإيطالية
ذاكرة الميدان بين التأريخ والتوثيق

ذاكرة الميدان بين التأريخ والتوثيق
«رويترز»: الصديق حفتر منفتح على الترشح للانتخابات الرئاسية

«رويترز»: الصديق حفتر منفتح على الترشح للانتخابات الرئاسية
شاهد.. الجزائر تخطف بطاقة العبور لنهائي الطائرة الأفريقية على حساب ليبيا

شاهد.. الجزائر تخطف بطاقة العبور لنهائي الطائرة الأفريقية على حساب ليبيا
البرلمان العربي يدعو لإغاثة ليبيا وسرعة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة

البرلمان العربي يدعو لإغاثة ليبيا وسرعة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة
تبدأ في 2024.. محاكمة مسؤولين سوريين في فرنسا لجرائم ضد الإنسانية

تبدأ في 2024.. محاكمة مسؤولين سوريين في فرنسا لجرائم ضد الإنسانية
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بوتين: 270 ألف روسي انضموا طوعاً إلى الجيش في الأشهر الستة الأخيرة
بوتين: 270 ألف روسي انضموا طوعاً إلى الجيش في الأشهر الستة ...
معدل البطالة في بريطانيا يواصل الارتفاع
معدل البطالة في بريطانيا يواصل الارتفاع
إيران تؤكد احتجازها سويديا «ارتكب جرائم»
إيران تؤكد احتجازها سويديا «ارتكب جرائم»
مجموعات مسلحة شمال مالي تعلن السيطرة على مدينة رئيسية بعد معارك مع الجيش
مجموعات مسلحة شمال مالي تعلن السيطرة على مدينة رئيسية بعد معارك ...
واشنطن توافق على نقل ستة مليارات دولار من أصول إيرانية مجمدة ضمن صفقة تبادل سجناء
واشنطن توافق على نقل ستة مليارات دولار من أصول إيرانية مجمدة ضمن ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هيئة النقل الجوي الروسية: بريغوجين كان على متن الطائرة المنكوبة
هيئة النقل الجوي الروسية: بريغوجين كان على متن الطائرة ......
الطيران المدني الروسية: بريغوجين قائد «فاغنر» ضمن قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي تحطمت وعلى متنها 10 أشخاص
الطيران المدني الروسية: بريغوجين قائد «فاغنر» ضمن قائمة ركاب......
البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ
البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ...
حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية التي تحطمت في أستراليا؟
حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية ......
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم...
المزيد
«الكونغرس» يتجه لبدء إجراءات عزل بايدن.. و«البيت الأبيض» يستن
«الكونغرس» يتجه لبدء إجراءات عزل بايدن.. و«البيت الأبيض» ......
القضاء الإيراني يعلن انتهاء التحقيق مع فرنسيين متهمين بـ«التجسس»
القضاء الإيراني يعلن انتهاء التحقيق مع فرنسيين متهمين ......
لإنهاء الحرب «الروسية - الأوكرانية».. بابا الفاتيكان فرنسيس يرسل مبعوثًا إلى بكين
لإنهاء الحرب «الروسية - الأوكرانية».. بابا الفاتيكان فرنسيس ......
واشنطن توافق على نقل ستة مليارات دولار من أصول إيرانية مجمدة ضمن صفقة تبادل سجناء
واشنطن توافق على نقل ستة مليارات دولار من أصول إيرانية مجمدة......
مجموعات مسلحة شمال مالي تعلن السيطرة على مدينة رئيسية بعد معارك مع الجيش
مجموعات مسلحة شمال مالي تعلن السيطرة على مدينة رئيسية بعد ......
المزيد