القضاء الإيراني يعلن انتهاء التحقيق مع فرنسيين متهمين بـ«التجسس»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن القضاء الإيراني الثلاثاء انتهاء التحقيق في قضية فرنسيين، هما المعلّمة والنقابية سيسيل كولر وجاك باري الموقوفان في إيران منذ مايو 2022، ما يمهد لاحتمال محاكمتهما بتهمة «التجسس».

وقال الناطق باسم القضاء مسعود سيتايشي خلال مؤتمر صحفي في طهران «جرى توقيف رجل وامرأة، وكلاهما مواطنان فرنسيان، بتهمة التجسس ضد إيران»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف «أحيلت قضيتهما إلى المحكمة المختصة بعد إجراء تحقيق مستفيض، وصدرت لائحة اتهام بحقهما»، دون أن يذكر أي تفاصيل. وأشار الناطق إلى أن «محامييهما راجعا قضيتهما مرتين، وعندما تتوفر معلومات جديدة سنعلن عنها».

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وجرى توقيف مدرسة اللغة الفرنسية والنقابية سيسيل كولر والمتقاعد جاك باري في 7 مايو 2022 أثناء قيامهما بجولة سياحية في إيران. ونظم أقاربهما مرات عدة تجمعات في فرنسا للمطالبة بالإفراج عنهما والتنديد بظروف اعتقالهما «الصعبة للغاية» في سجن إيوين بطهران.

فرنسيان آخران محتجزان في إيران

ولا يزال فرنسيان آخران محتجزين في إيران، هما لوي أرنو، الموقوف منذ سبتمبر 2022 في طهران، وشخص آخر لم تُكشف هويته.

في 28 أغسطس، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطابه السنوي أمام السفراء الفرنسيين إن «لا شيء يبرر احتجاز» المواطنين الفرنسيين «في ظروف غير مقبولة» في السجون الإيرانية.

ترى دولهم وعائلاتهم أنهم «رهائن» لدى طهران التي تحتجزهم للحصول على تنازلات من دول غربية أو لمبادلتهم مع عدد من رعاياها الموقوفين في الخارج. وأفرجت طهران في مايو عن الفرنسي بنجامان بريير ومواطنه الذي يحمل أيضا الجنسية الإيرلندية برنارد فيلان، وذلك لأسباب «إنسانية».