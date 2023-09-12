لإنهاء الحرب «الروسية - الأوكرانية».. بابا الفاتيكان فرنسيس يرسل مبعوثًا إلى بكين

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد المركز الإعلامي للفاتيكان، اليوم الثلاثاء، بأن مبعوث بابا الفاتيكان فرنسيس لأوكرانيا من أجل السلام، الكاردينال ماتيو زوبي، سيزور العاصمة الصينية بكين الأسبوع الجاري، وذلك بهدف التوسط لحلحلة التفاوض على إنهاء الحرب «الروسية - الأوكرانية».

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، تستمر الزيارة من الأربعاء حتى الجمعة و«تمثِّل خطوة إضافية في إطار مهمة أرادها البابا لدعم المبادرات الإنسانية والبحث عن السبل التي يمكن أن تقود إلى سلام عادل».

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ومنذ بدأت الحرب «الروسية - الأوكرانية» يوم 22 من نوفمبر 2022 فشلت محاولات التوسط لإنهاء الحرب على اختلاف خلفياتها بدءًا من مبادرة الفاتيكان، مرورًا بمبادرات أفريقية وأخرى تركية، ثم وصولًا إلى مبادرات عربية.