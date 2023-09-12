معدل البطالة في بريطانيا يواصل الارتفاع

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع معدل البطالة في بريطانيا إلى 4.3% في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يوليو، حسب ما أظهرت بيانات رسمية. بينما بقي ازدياد الرواتب عند مستوى قياسي.

وبلغ معدل البطالة 4.2% نهاية الربع الثاني من العام الجاري، الذي انتهى في يونيو. من جهة أخرى، سجل متوسط الأجور دون احتساب المكافآت زيادة 7.8% على أساس سنوي في الفترة من مايو إلى يوليو، في أسرع وتيرة ارتفاع منذ بدء تسجيل هذه البيانات في العام 2001، وفق وكالة «فرانس برس».

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تباطؤ التضخم في بريطانيا خلال يوليو

وفي هذا الصدد، قال وزير المالية جيريمي هانت: «لا يزال نمو الأجور مرتفعا، وهو ما يعكس جزئيا صرف رواتب العاملين في القطاع العام دفعة واحدة». وأضاف: «لكن لكي تنمو الأجور الحقيقية بشكل مستدام، يجب علينا الالتزام بخطتنا لخفض التضخم إلى النصف».

وسبق أن تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بعيد توليه منصبه في أكتوبر 2022، بخفض التضخم إلى النصف، بعدما كان في حينه يتخطى 10%. وما زال معدل التضخم في المملكة المتحدة، البالغ 6.8%، الأعلى بين دول مجموعة السبع.

وأشارت خبيرة الاقتصاد أشلي ويب في «كابيتال إيكونوميكس» لـ«فرانس برس» إلى «استمرار تراجع حدة ضيق سوق العمل في يوليو». إلا أنها ترى أن «نمو الأجور لن يؤدي إلا إلى زيادة اضطراب بنك إنجلترا، وتؤكد وجهة نظرنا أن البنك سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، من 5.25% حاليا إلى 5.5% كحد أقصى، خلال اجتماعه المقبل».