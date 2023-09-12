بوتين: تسليم مقاتلات «إف-16» لأوكرانيا يطيل أمد النزاع فحسب

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أن تسليم مقاتلات «إف-16» لأوكرانيا لن يؤدّي إلّا لـ«إطالة أمد النزاع» في أوكرانيا، وذلك بعد تصريحات لمسؤولين أوكرانيين أكدوا خلالها أن كييف ستحصل قريبا على هذه الطائرات من حلفائها.

وقال بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الواقعة في أقصى الشرق الروسي: «سيرسلون مقاتلات إف-16. هل سيغيّر ذلك شيئا؟ لا أعتقد. سيؤدي ذلك فقط إلى إطالة أمد النزاع»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

«وول ستريت جورنال» تتوقع بدء أوكرانيا استخدام طائرات «إف-16» في الشتاء المقبل

توقع قادة عسكريون أوكرانيون، الأحد في حديث إلى جريدة «وول ستريت جورنال»، أن تبدأ القوات الجوية الأوكرانية في استخدام طائرات «إف-16» مطلع الشتاء المقبل.

وأشارت الجريدة الأميركية إلى إمكان أن يمنح ذلك أوكرانيا قدرات قتالية جديدة مهمة. بينما تستعد واشنطن لإرسال صواريخ بعيدة المدى من طراز «أتاكمس» إلى كييف، التي تطالب بها منذ أشهر.

ورجح مسؤولون أوكرانيون وأميركيون، في حديث إلى «وول ستريت جورنال»، أن يبدأ الطيارون الأوكرانيون تدريباتهم في الولايات المتحدة الشهر الجاري أو المقبل، مشيرين إلى إمكان تجهيز عدد من الطيارين في مطلع فبراير المقبل. لكن مسؤولين أميركيين استبعدوا التحليق بـ«إف-16» في الأجواء أوكرانية قبل منتصف العام 2024 على الأقل.

بينما لفتت تقييمات أوكرانيا الأولية إلى قدرة الولايات المتحدة على تدريب طيارين أوكرانيين ذوي خبرة ومتحدثين باللغة الإنجليزية في أقل من 5 أشهر، موضحة أن عددهم قد يصل إلى 10 طيارين حاليا.