حصيلة ضحايا الزلزال في المغرب ترتفع إلى 2681 قتيلًا

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الأعنف الذي ضرب المغرب إلى 2681 قتيلًا حتى عصر الإثنين، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن معظمهم قد دفنوا.

وقالت الوزارة في بيان «إلى حدود الساعة الثالثة عصرًا (14:00 ت غ)، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2681 شخصًا، تم دفن 2530 منهم». كما ارتفع عدد الجرحى إلى 2501 مصابًا، بحسب «فرانس برس».

وأعلن المغرب، مساء الأحد، أنه استجاب لأربعة عروض مساعدة قدمتها بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات، لمواجهة تداعيات الزلزال. ووصل رجال إنقاذ إسبان الى منطقتين ضربهما الزلزال جنوب مراكش، وهي تلات نيعقوب وأمزميز في إقليم الحوز الجبلي ذي التضاريس الوعرة الذي سجل فيه أكثر من نصف الضحايا حتى الآن.

نقل الجرحى بالطائرة العمودية

وانتشرت في تلات نيعقوب 12 سيارة إسعاف وعشرات من السيارات رباعية الدفع التابعة للجيش والدرك، ونحو مئة من رجال الإنقاذ المغاربة يتابعون إرشادات رؤسائهم قبل بدء عمليات البحث في القرية.

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وغير بعيدة عنهم، يقوم فريق مكوّن من 30 رجل إطفاء إسبانيًا وطبيب وممرضة وفنيين بالتنسيق مع السلطات المغربية لبدء أعمال البحث، بينما تحلّق طائرة هليكوبتر في سماء المنطقة.

وتقول رئيسة الفريق الإسباني أنيكا كول «الصعوبة الكبيرة تكمن في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها كما هي الحال بالنسبة لهذا المكان، ويتم نقل الجرحى بالطائرة العمودية».

تضاؤل العثور على ناجين تتضاءل

وتضيف «من الصعب القول ما إذا كانت فرص العثور على ناجين تتضاءل لأنه على سبيل المثال، في تركيا، التي ضربها زلزال عنيف للغاية في فبراير، تم العثور على امرأة على قيد الحياة بعد ستة أيام ونصف اليوم. دائمًا يكون هناك أمل». وتتابع «من المهم أيضًا العثور على الجثث لأن العائلات يجب أن تعرف».

وعلى بعد 70 كيلومترًا شمالًا، أقام فريق آخر مكون من 48 رجلًا من وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية معسكرًا عند مدخل بلدة أمزميز الصغيرة منذ مساء الأحد.

ويقول ألبرت فاسكيز، مسؤول الاتصالات في الفريق، «نحن في انتظار اجتماع مع الحماية المدنية المغربية لتحديد المكان الذي يمكننا الانتشار فيه تحديدًا». ويرافق الفريق أربعة كلاب وكاميرات دقيقة لاختراق فجوات صغيرة بين الركام، وأجهزة لكشف أي تواجد لأشخاص أحياء.

تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن «السلطات المغربية استجابت في هذه المرحلة بالذات، لعروض الدعم التي قدمتها الدول الصديقة، إسبانيا وقطر والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، والتي اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ». وأكدت أن هذه الفرق بدأت التواصل مع نظيراتها المغربية لتنسيق جهودها.

وأشارت وزارة الداخلية المغربية إلى إمكان «اللجوء لعروض الدعم المقدمة من دول أخرى صديقة» إذا اقتضت الحاجة، مؤكدة ترحيب المملكة «بكل المبادرات التضامنية من مختلف مناطق العالم».

وأعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، الإثنين، تقديم مساعدة بقيمة خمسة ملايين يورو للمنظمات غير الحكومية المشاركة حاليًا في عمليات الإغاثة في المغرب بعد الزلزال.