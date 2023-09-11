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تايوان ترصد حاملة طائرات وتحليق 39 مقاتلة صينية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 سبتمبر 2023, 11:00 صباحا
تايوان ترصد حاملة طائرات وتحليق 39 مقاتلة صينية
مدمّرة أميركية تعبر مضيق تايوان، 27 أغسطس 2021. (أرشيفية: أ ف ب)
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أعلنت تايوان، اليوم الإثنين، أنها رصدت حاملة طائرات صينية و39 مقاتلة على مقربة منها خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد تأكيد بكين تأهب قواتها مع عبور سفينتين حربيتين أميركية وكندية مضيق تايوان.

وأوضحت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت، بين الأحد وصباح الإثنين، 26 طائرة و13 سفينة حربية كانت تنشط في محيط الجزيرة. بينما جرى رصد 13 طائرة إضافية في الساعات الأولى من الإثنين، وفق وكالة «وكالة فرانس برس». وأشارت إلى أنها رصدت كذلك حاملة الطائرات «شاندونغ» على مسافة 60 ميلا بحريا جنوب شرق الأطراف الجنوبية للجزيرة، وهي تبحر شرقا، وتتجه نحو غرب المحيط الهادئ لمهام تدريبية.

الصين في حالة «تأهب عالية»
أعلنت الصين، السبت، أن قواتها في حالة «تأهب عالية» مع عبور سفينتين أميركية وكندية مضيق تايوان. وأكدت البحرية الأميركية أن عبور السفينتين «يُظهر التزام الولايات المتحدة وحلفائها وشركائنا بأن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة أمام الملاحة».

زادت الصين في الأشهر الماضية من وتيرة ضغوطها العسكرية على الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، خصوصا من خلال المناورات والطلعات الجوية. وتشدد بكين على أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، وتتعهد باستعادة السيطرة عليها، وبالقوة إن لزم الأمر.

في المقابل، زادت واشنطن وحلفاؤها الغربيون في الآونة الأخيرة من التشديد على أهمية ضمان «حرية الملاحة»، وعززوا لهذا الغرض من عبور قطعهم البحرية مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي، بهدف تأكيد أنهما ضمن المياه الدولية، وليس ضمن نطاق التحكم الصيني.

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