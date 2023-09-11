  • Alwasat News
Atwasat

دا سيلفا يتراجع عن ضمان عدم توقيف بوتين في قمة العشرين بالبرازيل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 سبتمبر 2023, 09:28 صباحا
دا سيلفا يتراجع عن ضمان عدم توقيف بوتين في قمة العشرين بالبرازيل
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يتحدث إلى الصحفيين في نيودلهي، في 11 سبتمبر 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

تراجع الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الإثنين، عن ضمان عدم توقيف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حال حضر قمة مجموعة العشرين التي ستستضيفها ريو دي جانيرو العام المقبل، مؤكدا أن القرار في ذلك يعود للقضاء.

غاب بوتين عن القمة التي عقدت أواخر الأسبوع المنصرم في نيودلهي، مما أتاح بالتالي تفادي أي احتمال لإلقاء القبض عليه بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب بترحيل أطفال أوكرانيين خلال النزاع، وفق وكالة «فرانس برس».

وعلى الرغم من أن البرازيل من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة، أثار دا سيلفا الاستغراب حين أكد أنه لن يجرى توقيف بوتين إذا حضر قمة 2024 في ريو دي جانيرو.

وقال، خلال مقابلة بثتها، مساء السبت، قناة «فيرستبوست» (Firstpost) التليفزيونية الهندية، إن بوتين سيُدعى إلى القمة في البرازيل، مضيفا: «إذا كنت رئيساً للبرازيل، وإذا جاء إلى البرازيل، فلا يوجد سبب لاعتقاله».

دا سيلفا تراجع
تراجع الرئيس البرازيلي عن هذه الجزئية اليوم الإثنين. وقال للصحفيين: «لا أعرف إذا كان النظام القضائي في البرازيل سيحتجزه. القرار يعود إلى القضاء، وليس إلى الحكومة».

وغاب بوتين عن لقاءات دولية في الأشهر الماضية، منها اجتماع دول بريكس بجنوب أفريقيا في أغسطس. وناب عنه في قمتي بريكس ومجموعة العشرين وزير الخارجية سيرغي لافروف. كما غاب الرئيس الروسي عن قمة العشرين في نيودلهي، على الرغم من أن الهند ليست من الدول الموقعة على نظام روما، بعكس جنوب أفريقيا.

قادة دول أميركا اللاتينية بضيافة لولا الثلاثاء لترميم العلاقات الدبلوماسية 
الرئيس البرازيلي يقترح عقد قمة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا
الرئيس البرازيلي يوقع مراسيم لتحديد مناطق محمية للسكان الأصليين

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة التوقيف، في مارس، لاتهام بوتين بارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع أوكرانيا الذي بدأ في فبراير 2022. وينفي الكرملين اتهامات المحكمة الجنائية الدولية، ويؤكد أن مذكرة الاعتقال بحق الرئيس الروسي «باطلة».

وتبنت مجموعة العشرين، خلال قمة الهند، إعلانا تجنب إدانة موسكو بسبب حرب أوكرانيا. لكن دعا كل الدول إلى الامتناع عن استخدام القوة، للسيطرة على أراضٍ. ومن المقرر أن تستضيف ريو دي جانيرو القمة المقبلة في نوفمبر 2024. وعبر دا سيلفا عن أمله أن تكون «الحرب انتهت» بحلول هذا الموعد. لكنه سأل عن جدوى توقيع بلاده نظام المحكمة الجنائية، مشيرا إلى أن «الدول الناشئة غالبا ما توقّع أمورا تعود بالضرر عليها. لا أريد أن أعرف لما نحن أعضاء. لكن الولايات المتحدة وروسيا والهند والصين ليسوا كذلك». لكنه أكد أن ذلك «لا يعني أنني سأنسحب من المحكمة. أريد فقط أنا أعرف لماذا البرازيل هي من الموقّعين؟!».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ديوكوفيتش يعادل الرقم القياسي للألقاب الكبرى بعد تتويجه بـ«فلاشينغ ميدوز»

ديوكوفيتش يعادل الرقم القياسي للألقاب الكبرى بعد تتويجه بـ«فلاشينغ ميدوز»
روبياليس يُقرر الاستقالة من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد «فضيحة القبلة»

روبياليس يُقرر الاستقالة من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد «فضيحة القبلة»
طائرة سويسرية تهبط في إسبانيا والركاب يتفاجأون باختفاء أمتعتهم

طائرة سويسرية تهبط في إسبانيا والركاب يتفاجأون باختفاء أمتعتهم
شاهد في «هنا ليبيا»: ماذا فعلت «دانيال» بسواحل ليبيا؟

شاهد في «هنا ليبيا»: ماذا فعلت «دانيال» بسواحل ليبيا؟
الكرة النسائية الليبية تستعين بالخبرة المصرية.. ومروة حواط تصل طرابلس

الكرة النسائية الليبية تستعين بالخبرة المصرية.. ومروة حواط تصل طرابلس
شاهد.. تتويج ألمانيا بطلا للعالم في كرة السلة للمرة الأولى بفوزها على صربيا

شاهد.. تتويج ألمانيا بطلا للعالم في كرة السلة للمرة الأولى بفوزها على صربيا
«نيويورك تايمز» تكشف رسائل الكرملين لليبيا بعد مقتل قائد «فاغنر»

«نيويورك تايمز» تكشف رسائل الكرملين لليبيا بعد مقتل قائد «فاغنر»
أفراح بالألعاب النارية في الشوارع احتفالا بعودة المروج للدوري الممتاز بعد غياب 23 عاما (صور)

أفراح بالألعاب النارية في الشوارع احتفالا بعودة المروج للدوري الممتاز بعد غياب ...
6 أنواع من البذور تساعدك في إنقاص الوزن.. تعرف على فوائدها

6 أنواع من البذور تساعدك في إنقاص الوزن.. تعرف على فوائدها
مدفيديف عائق ضخم في طريق ديوكوفيتش نحو معانقة التاريخ بنهائي «فلاشينغ ميدوز»

مدفيديف عائق ضخم في طريق ديوكوفيتش نحو معانقة التاريخ بنهائي «فلاشينغ ميدوز»
بعضها للمرة الأولى.. تسريبات تكشف مواصفات «آيفون 15» الجديد

بعضها للمرة الأولى.. تسريبات تكشف مواصفات «آيفون 15» الجديد
ليبيا تتبارى مع الجزائر ومصر أمام الكاميرون في نصف نهائي أفريقية الطائرة.. الإثنين (صور)

ليبيا تتبارى مع الجزائر ومصر أمام الكاميرون في نصف نهائي أفريقية الطائرة.. ...
كاريكاتير حليم - فرنسا في أفريقيا!

كاريكاتير حليم - فرنسا في أفريقيا!
فوز الليبي أحمد الكوم في أفريقية الملاكمة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

فوز الليبي أحمد الكوم في أفريقية الملاكمة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024
غوف تقلب الطاولة على سابالينكا وتفوز بـ«فلاشينغ ميدوز» للتنس

غوف تقلب الطاولة على سابالينكا وتفوز بـ«فلاشينغ ميدوز» للتنس
شاهد.. اليابان تسحق ألمانيا برباعية وديا.. وتضع مستقبل فليك على المحك

شاهد.. اليابان تسحق ألمانيا برباعية وديا.. وتضع مستقبل فليك على المحك
الاستخبارات الأوكرانية تقدّر عدد الجنود الروس في المناطق المحتلة بـ420 ألفًا

الاستخبارات الأوكرانية تقدّر عدد الجنود الروس في المناطق المحتلة بـ420 ألفًا
في «وسط الخبر» الليلة: حديث عن العاصفة والطقس السيئ.. الاستعدادات والتبعات

في «وسط الخبر» الليلة: حديث عن العاصفة والطقس السيئ.. الاستعدادات والتبعات
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
انتخابات إقليمية دون مفاجآت في روسيا على وقع الحرب في أوكرانيا
انتخابات إقليمية دون مفاجآت في روسيا على وقع الحرب في أوكرانيا
أوكرانيا تستعد لاستلام صواريخ «أتاكمس» الأميركية بعيدة المدى وتتوقع استخدام «إف-16» خلال الشتاء
أوكرانيا تستعد لاستلام صواريخ «أتاكمس» الأميركية بعيدة المدى ...
حزب بوتين يفوز بالانتخابات في مناطق أوكرانية ضمتها روسيا
حزب بوتين يفوز بالانتخابات في مناطق أوكرانية ضمتها روسيا
واشنطن وهانوي تحذران من «التهديد أو استخدام القوة» في بحر الصين الجنوبي
واشنطن وهانوي تحذران من «التهديد أو استخدام القوة» في بحر الصين ...
زلزال المغرب: فرنسا تعلن مساعدات بـ5 ملايين يورو
زلزال المغرب: فرنسا تعلن مساعدات بـ5 ملايين يورو
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هيئة النقل الجوي الروسية: بريغوجين كان على متن الطائرة المنكوبة
هيئة النقل الجوي الروسية: بريغوجين كان على متن الطائرة ......
الطيران المدني الروسية: بريغوجين قائد «فاغنر» ضمن قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي تحطمت وعلى متنها 10 أشخاص
الطيران المدني الروسية: بريغوجين قائد «فاغنر» ضمن قائمة ركاب......
البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ
البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ...
حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية التي تحطمت في أستراليا؟
حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية ......
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم...
المزيد
بـ7.8 مليار دولار.. شركة الطيران الفيتنامية تعقد صفقة مع «بوينغ»
بـ7.8 مليار دولار.. شركة الطيران الفيتنامية تعقد صفقة مع ......
الصين ترفض بشدة اتهامات التجسس على بريطانيا
الصين ترفض بشدة اتهامات التجسس على بريطانيا...
دا سيلفا يتراجع عن ضمان عدم توقيف بوتين في قمة العشرين بالبرازيل
دا سيلفا يتراجع عن ضمان عدم توقيف بوتين في قمة العشرين ......
زلزال المغرب: فرنسا تعلن مساعدات بـ5 ملايين يورو
زلزال المغرب: فرنسا تعلن مساعدات بـ5 ملايين يورو...
واشنطن وهانوي تحذران من «التهديد أو استخدام القوة» في بحر الصين الجنوبي
واشنطن وهانوي تحذران من «التهديد أو استخدام القوة» في بحر ......
المزيد