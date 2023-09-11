دا سيلفا يتراجع عن ضمان عدم توقيف بوتين في قمة العشرين بالبرازيل

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الإثنين، عن ضمان عدم توقيف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حال حضر قمة مجموعة العشرين التي ستستضيفها ريو دي جانيرو العام المقبل، مؤكدا أن القرار في ذلك يعود للقضاء.

غاب بوتين عن القمة التي عقدت أواخر الأسبوع المنصرم في نيودلهي، مما أتاح بالتالي تفادي أي احتمال لإلقاء القبض عليه بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب بترحيل أطفال أوكرانيين خلال النزاع، وفق وكالة «فرانس برس».

وعلى الرغم من أن البرازيل من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة، أثار دا سيلفا الاستغراب حين أكد أنه لن يجرى توقيف بوتين إذا حضر قمة 2024 في ريو دي جانيرو.

وقال، خلال مقابلة بثتها، مساء السبت، قناة «فيرستبوست» (Firstpost) التليفزيونية الهندية، إن بوتين سيُدعى إلى القمة في البرازيل، مضيفا: «إذا كنت رئيساً للبرازيل، وإذا جاء إلى البرازيل، فلا يوجد سبب لاعتقاله».

دا سيلفا تراجع

تراجع الرئيس البرازيلي عن هذه الجزئية اليوم الإثنين. وقال للصحفيين: «لا أعرف إذا كان النظام القضائي في البرازيل سيحتجزه. القرار يعود إلى القضاء، وليس إلى الحكومة».

وغاب بوتين عن لقاءات دولية في الأشهر الماضية، منها اجتماع دول بريكس بجنوب أفريقيا في أغسطس. وناب عنه في قمتي بريكس ومجموعة العشرين وزير الخارجية سيرغي لافروف. كما غاب الرئيس الروسي عن قمة العشرين في نيودلهي، على الرغم من أن الهند ليست من الدول الموقعة على نظام روما، بعكس جنوب أفريقيا.

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أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة التوقيف، في مارس، لاتهام بوتين بارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع أوكرانيا الذي بدأ في فبراير 2022. وينفي الكرملين اتهامات المحكمة الجنائية الدولية، ويؤكد أن مذكرة الاعتقال بحق الرئيس الروسي «باطلة».

وتبنت مجموعة العشرين، خلال قمة الهند، إعلانا تجنب إدانة موسكو بسبب حرب أوكرانيا. لكن دعا كل الدول إلى الامتناع عن استخدام القوة، للسيطرة على أراضٍ. ومن المقرر أن تستضيف ريو دي جانيرو القمة المقبلة في نوفمبر 2024. وعبر دا سيلفا عن أمله أن تكون «الحرب انتهت» بحلول هذا الموعد. لكنه سأل عن جدوى توقيع بلاده نظام المحكمة الجنائية، مشيرا إلى أن «الدول الناشئة غالبا ما توقّع أمورا تعود بالضرر عليها. لا أريد أن أعرف لما نحن أعضاء. لكن الولايات المتحدة وروسيا والهند والصين ليسوا كذلك». لكنه أكد أن ذلك «لا يعني أنني سأنسحب من المحكمة. أريد فقط أنا أعرف لماذا البرازيل هي من الموقّعين؟!».