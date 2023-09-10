أوكرانيا تستعد لاستلام صواريخ «أتاكمس» الأميركية بعيدة المدى وتتوقع استخدام «إف-16» خلال الشتاء

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية عن قادة عسكريين أوكرانيين، الأحد، توقعاتهم أن تبدأ القوات الجوية الأوكرانية في استخدام طائرات «إف-16» مطلع الشتاء المقبل، وأشارت إلى إمكانية أن يمنح ذلك أوكرانيا قدرات قتالية جديدة مهمة، فيما تستعد واشنطن لإرسال صواريخ بعيدة المدى من طراز «أتاكمس» إلى كييف والتي تطالب بها منذ أشهر.

ورجح مسؤولون أوكرانيون وأميركيون، أن يبدأ الطيارون الأوكرانيون تدريباتهم في الولايات المتحدة، الشهر الجاري أو المقبل، مشيرين إلى إمكانية تجهيز عدد من الطيارين في مطلع فبراير المقبل، لكن مسؤولين أميركيين استبعدوا التحليق بـ«إف-16» في الأجواء أوكرانية قبل منتصف العام 2024 على الأقل.

وأشارت تقييمات أوكرانيا الأولية، إلى قدرة الولايات المتحدة على تدريب طيارين أوكرانيين ذوي خبرة ومتحدثين باللغة الإنجليزية في أقل من 5 أشهر، موضحةً أن عددهم قد يصل إلى 10 طيارين حاليًا.

تنفيذ الاستراتيجية العسكرية الأميركية في أوكرانيا

وتعد موافقة الولايات المتحدة على منح أوكرانيا طائرات «إف-16» خطوة من أجل تنفيذ الاستراتيجية العسكرية الأميركية في أوكرانيا والتي تسعى إلى دمج سلاح المشاة والمدرعات والمدفعية والقوة الجوية بهدف تدمير دفاعات روسيا الجوية والبرية، بحسب ما ذكره خبراء ومسؤولون.

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ولفتت «وول ستريت جورنال» إلى تحفظ المسؤولين الأميركيين على الإطار الزمني الموضوع لتجهيز طائرات «إف-16» للقتال، مشيرين إلى حجم أعباء تجهيز أطقم الصيانة والدعم اللوچستي. وأكدت الجريدة، أن الطيارين من ذوي الخبرة والمدربين على قيادة طائرات من طراز «ميج 29» يجب أن يتعلموا كيفية التعامل مع المعدات الغربية والتي تشمل الأسلحة وأنظمة الاتصالات.

وقال مسؤولون أميركيون، إن «الأوكرانيين لن يكونوا مستعدين للتحليق بطائرات إف-16 قبل منتصف العام 2024 على الأقل، وربما بعد ذلك بكثير».

عقبة اللغة

وكان قائد القوات الجوية الأميركية في أوروبا جيمس هيكر، قال للصحفين في أغسطس الماضي، إن «إتقان قيادة طائرات من طراز إف-16، لا يجري بين عشية وضحاها»، موضحًا أن «تجهيز سربين من طائرات إف-16 بكفاءة عالية قد يستغرق 4 أو 5 سنوات».

ويتكون أصغر سرب أميركي من قرابة 12 طائرة، و60 طيارًا، وأكثر من 100 عامل على صيانة الطائرات.



وذكر مسؤولون عسكريون أميركيون أن «التدريب ليس سوى عقبة واحدة من العقبات التي تمنع طائرات إف-16 من دخول الحرب»، في حين وصف مسؤولون أميركيون عملية إيجاد أطقم صيانة تتحدث اللغة الإنجليزية بأنه «أكثر صعوبة من تجهيز الطيارين». ومن المقرر أن يبدأ عشرات الطيارين الأوكرانيين خلال أسابيع، تعلم اللغة الإنجليزية في معهد داخل قاعدة لاكلاند الجوية في مدينة سان أنتونيو الأميركية.

التدريب على الطيران في قاعدة موريس الجوية

وقال مسؤول دفاعي أميركي، إن «الطيارين الذين يتحدثون الإنجليزية سيبدأون التدريب على الطيران في قاعدة موريس الجوية بولاية أريزونا الأميركية».

وسعت كييف بقوة للحصول على مقاتلات إف-16 أميركية الصنع، لمساعدتها في مواجهة التفوق الجوي الروسي، فيما وافقت واشنطن أخيرًا على إرسال هولندا والدنمارك الطائرات إلى أوكرانيا، وتدريب الطيارين والذي بلغ عددهم 8 أشخاص حتى الآن، بحسب الجريدة.

لكن محدودية قدرات كوبنهاغن وأمستردام، دفعت واشنطن للموافقة في أغسطس الماضي، على تدريب الطيارين الأوكرانيين في أراضيها، كما اتفقت مع اليونان ورومانيا على تدريباتهم كذلك.