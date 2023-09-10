انتخابات إقليمية دون مفاجآت في روسيا على وقع الحرب في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أدلى الناخبون الروس بأصواتهم الأحد في انتخابات إقليمية يتوقع ألا تشهد مفاجآت مع إسكات أصوات المعارضة ومنتقدي النزاع في أوكرانيا، على خلفية الهجوم في هذا البلد.

وقالت رئيسة اللجنة الانتخابية المركزية ايلا بامفيلوفا في بيان على تلغرام إن «الانتخابات جرت في شكل دينامي مع انتهاكات طفيفة» جرى رصدها. ويتوقع أن تعلن النتائج الأولى الإثنين في الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش، بحسب «فرانس برس».

مع هذه الانتخابات الموزعة على ثلاثة أيام، من الجمعة إلى الأحد، تحاول موسكو إضفاء شرعية على عمليات ضمّ المناطق الأوكرانية من خلال التصويت في الأراضي المحتلة في شرق أوكرانيا وجنوبها. ونددت كييف وحلفاؤها الغربيون بالانتخابات «غير القانونية».

عقوبات قاسية للاحتجاج على السياسة

منذ أكثر من العام ونصف العام، حُكم على آلاف الروس، أحيانًا بعقوبات قاسية للاحتجاج على السياسة التي ينتهجها الكرملين في التعامل مع أوكرانيا. ولن يكون هناك معارضة ممثلة «من خارج النظام»: المعارضون إما في السجن أو في المنفى. وبالتالي، فإن نتائج هذه الانتخابات التي جرى تنظيمها لتعيين نواب المناطق والمجالس البلدية، لن تنطوي على مفاجأة.

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لكن الانتخابات تأتي هذه المرة قبل أشهر من الاستحقاق الرئاسي المقرّر مطلع العام 2024 والتي قد تبقي فلاديمير بوتين في السلطة حتى العام 2030.

تصويت على وقع القتال

ورغم إدانات الغرب الشديدة، أعلنت روسيا في سبتمبر 2022 ضمّ الأراضي التي لا تسيطر عليها إلا جزئيًا - زابوريجيا وخيرسون ودونيتسك ولوغانسك - في أعقاب ما قدمته موسكو على أنه «استفتاءات» لا يعترف بها المجتمع الدولي.

وبعد مرور عام تقريبًا، لا يزال القتال مستعرًا في هذه المناطق في الوقت الذي شنّ فيه الجيش الأوكراني هجومًا مضادًا. ولكن في المناطق الأربع الخاضعة لسيطرة موسكو بذلت سلطات الاحتلال كل ما في وسعها لإضفاء مظهر من مظاهر الحياة الطبيعية، على الرغم من القتال الدائر.

في منطقة دونيتسك، أدلى الناخبون بأصواتهم بينما أعلن حاكم منطقة خيرسون فلاديمير سالدو الجمعة عطلة رسمية حتى يتمكن كل مواطن من «التعبير عن موقفه».

«العيش بسلام»

في العديد من المناطق الروسية، حيث تدفق الناخبين هو الأهم تقليديًا الأحد، كان النزاع الأوكراني مهيمنًا حتى لو لم تذكره الملصقات الانتخابية بشكل مباشر.

في روستوف سور لو دون كبرى مدن جنوب غرب روسيا القريبة من أوكرانيا والتي تعرضت لهجوم بمسيرات هذا الأسبوع، ذكر ناخبان لوكالة فرانس برس الأحد قرب مركز اقتراع أن هذا النزاع المسلح هو شغلهم الشاغل.

وقالت نينا أنتونوفا أخصائية الحماية المهنية (40 عامًا) «قبل كل شيء نريد أن نعيش بسلام، نحن وأطفالنا». وقال أناتولي وهو متقاعد (84 عامًا) «الجميع منشغل بامر واحد فقط: الحرب. ليست لدينا مشاكل أخرى».

خطوط قطار إقليمية جديدة وطريق سريع

وفي موسكو، لم تكن الحملة الانتخابية مهيمنة حيث كانت ملصقات المرشّحين وبينهم رئيس البلدية المنتهية ولايته سيرغي سوبيانين الموالي لفلاديمير بوتين ويتولى منصبه منذ العام 2010، نادرة في الشوارع.

غير أن سوبيانين كان حاضرًا بقوة على شاشات التلفزيون في الأيام الأخيرة، حيث أعلن عن خطوط قطار إقليمية جديدة وطريق سريع برسوم مرور أو افتتاح مستشفيات جرى تجديدها.

وأعرب سكان من موسكو لوكالة فرانس برس عن تقديرهم للتحول الحديث الذي اتخذته العاصمة الروسية بقيادة سوبيانين، الذي عمل أيضًا في الأشهر الأخيرة على طمأنة السكان من خلال التقليل من شأن خطر المسيرات التي تستهدف موسكو بشكل متزايد.

وقال روخين علييف الطالب (21 عامًا) «موسكو تزدهر أمام أعيننا!». من جهتها قالت أولغا المتقاعدة (67 عامًا) «نحن ندعمه هو فقط».

شيوعي في الطليعة

على بُعد مئات الكيلومترات جنوب غرب موسكو، في المناطق الحدودية لأوكرانيا والتي تعتبر أهدافًا بانتظام لهجمات من كييف، سيجري تنظيم الاقتراع في ظلّ ظروف أمنية محفوفة بالمخاطر.

وكانت رئيسة اللجنة الانتخابية إيلا بامفيلوفا قد أعلنت أن التصويت في بلدة شيبيكينو في منطقة بيلغورود «جرى تأجيله بسبب مستوى الانذار المرتفع».

غير أن الحقيقة السياسية الوحيدة الجديرة بالملاحظة، هي أن مرشح الحزب الشيوعي فالنتين كونوفالوف (35 عامًا) في جنوب سيبيريا يسعى إلى إعادة انتخابه في منطقة خاكاسيا الجبلية ذات الكثافة السكانية المنخفضة.