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إردوغان: إنشاء ممر سكك حديدية وموانئ إقليمية بالتعاون مع الإمارات والسعودية والعراق

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 سبتمبر 2023, 03:12 مساء
إردوغان: إنشاء ممر سكك حديدية وموانئ إقليمية بالتعاون مع الإمارات والسعودية والعراق
الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الأحد، إن بلاده ستتعاون مع كل من الإمارات والسعودية والعراق بشأن تنفيذ ممر إقليمي للسكك الحديدية والموانئ في المنطقة.

وأضاف خلال إفادة صحفية في ختام قمة مجموعة العشرين، التي اختتمت فعالياتها في العاصمة الهندية نيودلهي، أنه يأمل أن يعمل مشروع ممر الموانئ والسكك الحديدية بالتنسيق مع مبادرة الحزام والطريق الصينية.

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وفي وقت سابق اليوم، اختتمت قمة العشرين فعالياتها، وتسلم الرئيس البرازيلي رئاسة القمة على أن تستقبل بلاده دورتها المقبلة.

وعلى الرغم من التوافق على منح الاتحاد الأفريقي العضوية الكاملة في المجموعة، لا يزال أعضاء «G20» يواجهون انقسامات عميقة، خصوصًا بشأن الأزمة الأوكرانية، حيث مارست واشنطن مع حلفائها ضغوطًا على الهند التي تترأس G20 حاليًا، في محاولة لإدراج تقييماتهم الأحادية والمتحيزة لهذه الأزمة في البيان المشترك للقمة، حسبما أشارت الخارجية الروسية في وقت سابق.

وثمة انقسامات أخرى على ملف القضايا المناخية، الأمر الذي عكسته تصريحات دا سيلفا الذي لفت إلى أن «غياب الالتزام بالبيئة دفعنا إلى حالة طوارئ مناخية غير مسبوقة»، وأضاف أن «الجفاف والفيضانات والعواصف والحرائق باتت أكثر تواترًا».

الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان. (أرشيفية: الإنترنت)
الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان. (أرشيفية: الإنترنت)
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