الاحتلال الإسرائيلي يعيد فتح معبر كرم أبوسالم أمام قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعاد الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فتح معبر كرم أبوسالم التجاري لاستئناف الصادرات الفلسطينية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية المحتلة وإسرائيل، عقب إغلاقه نحو أسبوع على خلفية مزاعم بـ«محاولة تهريب متفجرات»

ونقلت وكالة «فرانس برس»، عن مسؤول فلسطيني في المعبر، قوله إنه «جرى صباح اليوم استئناف التصدير من قطاع غزة إلى الضفة والجانب الإسرائيلي والخارج».

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن «عددًا من الشاحنات إحداها محملة بملابس جاهزة وأخرى محملة بحديد الخردة، دخلت إلى المعبر في ساعة مبكرة من صباح اليوم باتجاه الجانب الإسرائيلي».

من جهته، أكد مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) قرار «استئناف مرور البضائع من قطاع غزة إلى إسرائيل عبر معبر كرم أبوسالم».

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وجاء في البيان أن القرار اتُخِذ بعد «الانتهاء من التعديلات لأغراض أمنية واستخلاص العبر من عمليات التفتيش الأمنية السابقة على المعبر».

تعليق الصادرات بعد «إحباط محاولة تهريب متفجرات»

وقبل أسبوع، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تفرض حصارًا على القطاع منذ العام 2007، أنها علقت كل صادرات البضائع من القطاع بعدما أعلنت أنها أحبطت محاولة لتهريب متفجرات.

وقالت جيش الاحتلال في بيان إنه «عثر عند معبر كرم أبوسالم على كيلوغرامات عدة من المتفجرات العالية الجودة مخبّأة ضمن شحنة ملابس تحملها ثلاثة شاحنات».

وأضاف أن «الشحنات ستُستأنف بالتماشي مع التقييمات اللاحقة للوضع».

اتحاد الصناعات الفلسطيني يحذر من انعكاسات كارثية

وأعلنت اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة التابعة للسلطة الفلسطينية، الجمعة أن إسرائيل ستسمح اعتبارًا من الأحد، باستئناف تصدير البضائع من القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس، وذلك بعد أيام من تحذير الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في قطاع غزة من انعكاسات «كارثية» على الاقتصاد الفلسطيني المنهك إثر قرار إسرائيل إغلاق معبر كرم أبوسالم.

الاحتلال يحاصر القطاع منذ 16 عامًا

وتفرض إسرائيل منذ 2007 حصارًا مشددًا على القطاع البالغ عدد سكانه نحو 2.3 مليون نسمة والذي يعاني نسبة بطالة تزيد على 50 في المئة.

وكرم أبوسالم هو النقطة الوحيدة لعبور البضائع بين إسرائيل وغزة، وقد أتى إغلاق المعبر وسط تصاعد التوتر في الضفة الغربية المحتلة.

وتصاعدت وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، مما خلف حالة توتر أمني في مدن وقرى الضفة، إضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 227 فلسطينيًا و32 إسرائيليًا وأوكرانية وإيطالي، وفقًا لتعداد وضعته وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسمية من الجانبين.