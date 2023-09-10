  • Alwasat News
Atwasat

الاحتلال الإسرائيلي يعيد فتح معبر كرم أبوسالم أمام قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 سبتمبر 2023, 03:01 مساء
الاحتلال الإسرائيلي يعيد فتح معبر كرم أبوسالم أمام قطاع غزة
معبر كرم أبو سالم الذي يربط قطاع غزة بالأراضي المحتلة (أرشيفية: الانترنت)
alwasat radio

أعاد الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فتح معبر كرم أبوسالم التجاري لاستئناف الصادرات الفلسطينية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية المحتلة وإسرائيل، عقب إغلاقه نحو أسبوع على خلفية مزاعم بـ«محاولة تهريب متفجرات»

ونقلت وكالة «فرانس برس»، عن مسؤول  فلسطيني في المعبر، قوله إنه «جرى صباح اليوم استئناف التصدير من قطاع غزة إلى الضفة والجانب الإسرائيلي والخارج».

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن «عددًا من الشاحنات إحداها محملة بملابس جاهزة وأخرى محملة بحديد الخردة، دخلت إلى المعبر في ساعة مبكرة من صباح اليوم باتجاه الجانب الإسرائيلي».

من جهته، أكد مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) قرار «استئناف مرور البضائع من قطاع غزة إلى إسرائيل عبر معبر كرم أبوسالم».

إسرائيل تغلق معابر قطاع غزة بسبب الأعياد اليهودية

وجاء في البيان أن القرار اتُخِذ بعد «الانتهاء من التعديلات لأغراض أمنية واستخلاص العبر من عمليات التفتيش الأمنية السابقة على المعبر». 
تعليق الصادرات بعد «إحباط محاولة تهريب متفجرات»
وقبل أسبوع، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تفرض حصارًا على القطاع منذ العام 2007، أنها علقت كل صادرات البضائع من القطاع بعدما أعلنت أنها أحبطت محاولة لتهريب متفجرات.

وقالت جيش الاحتلال في بيان إنه «عثر عند معبر كرم أبوسالم على كيلوغرامات عدة من المتفجرات العالية الجودة مخبّأة ضمن شحنة ملابس تحملها ثلاثة شاحنات».

وأضاف أن «الشحنات ستُستأنف بالتماشي مع التقييمات اللاحقة للوضع». 

اتحاد الصناعات الفلسطيني يحذر من انعكاسات كارثية 
وأعلنت اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة التابعة للسلطة الفلسطينية،  الجمعة أن إسرائيل ستسمح اعتبارًا من الأحد، باستئناف تصدير البضائع من القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس، وذلك بعد أيام من تحذير الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في قطاع غزة من انعكاسات «كارثية» على الاقتصاد الفلسطيني المنهك إثر قرار إسرائيل إغلاق معبر كرم أبوسالم.

الاحتلال يحاصر القطاع منذ 16 عامًا
وتفرض إسرائيل منذ 2007 حصارًا مشددًا على القطاع البالغ عدد سكانه نحو 2.3 مليون نسمة والذي يعاني نسبة بطالة تزيد على 50 في المئة.

وكرم أبوسالم هو النقطة الوحيدة لعبور البضائع بين إسرائيل وغزة، وقد أتى إغلاق المعبر وسط تصاعد التوتر في الضفة الغربية المحتلة.

وتصاعدت وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، مما خلف حالة توتر أمني في مدن وقرى الضفة، إضافة  إلى مقتل ما لا يقل عن 227 فلسطينيًا و32 إسرائيليًا وأوكرانية وإيطالي، وفقًا لتعداد وضعته وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسمية من الجانبين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - فرنسا في أفريقيا!

كاريكاتير حليم - فرنسا في أفريقيا!
فوز الليبي أحمد الكوم في أفريقية الملاكمة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

فوز الليبي أحمد الكوم في أفريقية الملاكمة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024
غوف تقلب الطاولة على سابالينكا وتفوز بـ«فلاشينغ ميدوز» للتنس

غوف تقلب الطاولة على سابالينكا وتفوز بـ«فلاشينغ ميدوز» للتنس
شاهد.. اليابان تسحق ألمانيا برباعية وديا.. وتضع مستقبل فليك على المحك

شاهد.. اليابان تسحق ألمانيا برباعية وديا.. وتضع مستقبل فليك على المحك
الاستخبارات الأوكرانية تقدّر عدد الجنود الروس في المناطق المحتلة بـ420 ألفًا

الاستخبارات الأوكرانية تقدّر عدد الجنود الروس في المناطق المحتلة بـ420 ألفًا
الزروق والأسود والزوي: منتخب الطائرة شرف الرياضة الليبية.. وكلمة «شكرا» لا تكفي

الزروق والأسود والزوي: منتخب الطائرة شرف الرياضة الليبية.. وكلمة «شكرا» لا تكفي
جدل حول إجازة مجمع اللغة العربية بالقاهرة كلمة «تريند»

جدل حول إجازة مجمع اللغة العربية بالقاهرة كلمة «تريند»
تارت مالح لأطفالك في المدرسة

تارت مالح لأطفالك في المدرسة
مشروع نقل عملاق يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط على طاولة قادة العشرين في نيودلهي

مشروع نقل عملاق يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط على طاولة قادة العشرين في ...
إجراءات عاجلة بسبب سوء الأحوال الجوية.. حكومة حماد تعلن عطلة طارئة وإخلاء مناطق

إجراءات عاجلة بسبب سوء الأحوال الجوية.. حكومة حماد تعلن عطلة طارئة وإخلاء مناطق
التحالف «الليبي- الأميركي»: قاضية أميركية ترفض طلب حفتر إسقاط دعوى ضده

التحالف «الليبي- الأميركي»: قاضية أميركية ترفض طلب حفتر إسقاط دعوى ضده
العثور على عظمة تعود للإنسان العاقل في كهف سكنه النياندرتال بفرنسا

العثور على عظمة تعود للإنسان العاقل في كهف سكنه النياندرتال بفرنسا
سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاما بعد القيود الهندية على التصدير

سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاما بعد القيود الهندية على التصدير
شاهد.. ألمانيا تقصي أميركا وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة السلة للمرة الأولى في تاريخها

شاهد.. ألمانيا تقصي أميركا وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة السلة للمرة الأولى في ...
«نهارات لندنية».. عندما يتحول الهروب إلى طقس حياتي

«نهارات لندنية».. عندما يتحول الهروب إلى طقس حياتي
جريدة «الوسط»: كل الطرق تؤدي إلى تضييق الخناق على الدبيبة

جريدة «الوسط»: كل الطرق تؤدي إلى تضييق الخناق على الدبيبة
كوريا الشمالية تكشف عن غواصة نووية هجومية جديدة

كوريا الشمالية تكشف عن غواصة نووية هجومية جديدة
في العدد 407: الخناق يضيق على حكومة الدبيبة.. ومصير العمالة الأجنبية

في العدد 407: الخناق يضيق على حكومة الدبيبة.. ومصير العمالة الأجنبية
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ماكرون: نتائج قمة مجموعة العشرين المرتبطة بالمناخ غير كافية
ماكرون: نتائج قمة مجموعة العشرين المرتبطة بالمناخ غير كافية
ماكرون: لا إعادة لانتشار القوات الفرنسية في النيجر إلا بطلب الرئيس بازوم
ماكرون: لا إعادة لانتشار القوات الفرنسية في النيجر إلا بطلب ...
إردوغان يدعو إلى عدم تهميش روسيا في إطار اتفاقية الحبوب
إردوغان يدعو إلى عدم تهميش روسيا في إطار اتفاقية الحبوب
سفير السعودية لدى طهران يقدم أوراق اعتماده
سفير السعودية لدى طهران يقدم أوراق اعتماده
الرئيس الفنزويلي ينشد دعم الصين للانضمام لـ«بريكس»
الرئيس الفنزويلي ينشد دعم الصين للانضمام لـ«بريكس»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الطيران المدني الروسية: بريغوجين قائد «فاغنر» ضمن قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي تحطمت وعلى متنها 10 أشخاص
الطيران المدني الروسية: بريغوجين قائد «فاغنر» ضمن قائمة ركاب......
هيئة النقل الجوي الروسية: بريغوجين كان على متن الطائرة المنكوبة
هيئة النقل الجوي الروسية: بريغوجين كان على متن الطائرة ......
البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ
البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ...
حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية التي تحطمت في أستراليا؟
حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية ......
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً...
المزيد
إردوغان: إنشاء ممر سكك حديدية وموانئ إقليمية بالتعاون مع الإمارات والسعودية والعراق
إردوغان: إنشاء ممر سكك حديدية وموانئ إقليمية بالتعاون مع ......
الاحتلال الإسرائيلي يعيد فتح معبر كرم أبوسالم أمام قطاع غزة
الاحتلال الإسرائيلي يعيد فتح معبر كرم أبوسالم أمام قطاع غزة...
ارتفاع قتلى غارات الخرطوم إلى 40 شخصا
ارتفاع قتلى غارات الخرطوم إلى 40 شخصا...
الرئيس الفنزويلي ينشد دعم الصين للانضمام لـ«بريكس»
الرئيس الفنزويلي ينشد دعم الصين للانضمام لـ«بريكس»...
سفير السعودية لدى طهران يقدم أوراق اعتماده
سفير السعودية لدى طهران يقدم أوراق اعتماده...
المزيد