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سفير السعودية لدى طهران يقدم أوراق اعتماده

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 سبتمبر 2023, 01:48 مساء
سفير السعودية لدى طهران يقدم أوراق اعتماده
أعلام المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. (أرشيفية:الانترنت)
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قدم سفير السعودية الجديد لدى طهران، عبدالله بن سعود العنزي، أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، حسبما أعلن تليفزيون «العالم» الإيراني.

والثلاثاء الماضي، أعلنت وكالة الأنباء السعودية أن أول سفير سعودي لدى إيران منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية وصل طهران، لمباشرة مهام عمله.
يأتي ذلك بعدما توسطت الصين في التقارب بين الرياض وطهران، مارس الماضي، وأثمرت تلك الجهود عن استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة. وقطعت السعودية علاقاتها مع إيران في العام 2016، عندما هاجم متظاهرون سفارتها في طهران، احتجاجا على إعدام الرياض رجل دين شيعيا بارزا.

السعودية ترفع مستوى التعاون والتنسيق مع إيران
قال السفير عبدالله بن سعود العنزي إن توجيهات القيادة السعودية «تؤكد أهمية تعزيز العلاقات، وتكثيف التواصل واللقاءات بين المملكة وإيران، ونقلها نحو آفاق أرحب».

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بينما أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله نظيره الإيراني، الشهر الماضي، «أهمية رفع مستوى التعاون والتنسيق مع إيران»، بعد الاتفاق الذي توصل إليه البلدان هذا العام، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

أعلام المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. (أرشيفية:الانترنت)
أعلام المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. (أرشيفية:الانترنت)
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