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انقلابيو النيجر يتهمون فرنسا بنشر قوات على حدودها استعدادا لـ«تدخل عسكري»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 سبتمبر 2023, 09:27 صباحا
انقلابيو النيجر يتهمون فرنسا بنشر قوات على حدودها استعدادا لـ«تدخل عسكري»
عناصر من الشرطة النجرية خلال تظاهرة خارج قاعدة تضم جنودا فرنسيين في نيامي يتاريخ 30 اغسطس 2023 (الفرنسية)
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اتّهم قادة انقلاب النيجر، السبت، فرنسا بحشد قواتها ومعداتها الحربية في عدة بلدان مجاورة في غرب أفريقيا، استعدادا لـ«تدخل عسكري»، في تطور دراماتيكي جديد في البلاد التي تشهد انقلابا عسكريا على الرئيس محمد بازوم منذ يوليو.
وقال الناطق باسم النظام النيجري، أو ما تسمى «الحكومة الانتقالية»، الكولونيل ميجور أمادو عبدالرحمن، مساء أمس السبت: فرنسا تُواصل نشر قواتها في عدد من بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، في إطار استعدادات مشتركة لـ«شن عدوان على النيجر».

منذ بدأ الحرس الجمهوري انقلابا على الرئيس محمد بازوم، دعمه الجيش، جرى خفض مستوى العلاقات مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، بعدما أيّدت باريس الرئيس المطاح به.

من جهة أخرى، يسود خلاف بين الدولة الواقعة في منطقة الساحل و«إيكواس» التي هددت بالتدخل عسكريا إذا فشلت الضغوط الدبلوماسية في إعادة «بازوم» إلى السلطة.

وأكد عبدالرحمن، في بيانه، أن فرنسا نشرت طائرات عسكرية ومروحيات و40 مدرعة في ساحل العاج وبنين.، مضيفًا  «أنزلت طائرات شحن عسكرية كميات كبيرة من المعدات الحربية في السنغال وساحل العاج وبنين، وغيرها».

انسحاب القوات الفرنسية
في الثالث من أغسطس، أعلن قادة الانقلاب في النيجر إلغاء عدة اتفاقيات للتعاون العسكري مع فرنسا، التي تنشر نحو 1500 من جنودها في البلاد كجزء من معركتها الأوسع نطاقا ضد الجهاديين.

لكن باريس، التي رفضت الاعتراف بالنظام العسكري في النيجر، لا تعترف بالجنود الذين أطاحوا بالرئيس كطرف في اتفاقيات التعاون هذه.

في تلك الأثناء، يصرّ النظام العسكري على أن القوات الفرنسية باتت متمركزة في النيجر بشكل «غير شرعي».
«انقلابيو» النيجر يطالبون بانسحاب «سريع» للقوات الفرنسية
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الجيش الفرنسي يجري محادثات مع قادة الانقلاب لسحب قواته

الثلاثاء، أفاد مصدر في وزارة الدفاع الفرنسية لوكالة «فرانس برس» بأن الجيش الفرنسي يجري محادثات مع النظام العسكري بشأن سحب «عناصر عسكرية» من النيجر، مؤكدا صحة تصريحات صدرت في اليوم السابق عن رئيس وزراء النيجر الذي عيّنه النظام العسكري، علي محمد الأمين زين.

ويوميا، وعلى مدى أكثر ممن أسبوع، تجمع الآلاف في العاصمة نيامي حول قاعدة عسكرية تضم جنودا فرنسيين، للمطالبة بمغادرتهم.

بينما بدأت الولايات المتحدة، التي تنشر نحو 1100 من جنودها في النيجر، نقلهم كـ«إجراء احترازي» من نيامي إلى مدينة أغاديز، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية هذا الأسبوع.

 شد وجذب بين فرنسا والانقلابيين
باتت العلاقات بين فرنسا والنيجر محور شد وجذب، إذ سحبت نيامي الحصانة الدبلوماسية من سفير باريس، سيلفان إيتيه، وأمرته بمغادرة البلاد.

لكن فرنسا رفضت ذلك مرّات عدة، مشددة على أن النظام العسكري لا يملك الحق القانوني الذي يسمح له بإصدار أوامر من هذا النوع.

 سيناريو مالي وغينيا وبوركينا فاسو يتكرر
الإثنين الماضي، أفاد «زين» بأن محادثات تجرى بشأن انسحاب «سريع جدا» للقوات الفرنسية. لكنه لفت إلى أن حكومته تأمل «المحافظة على التعاون مع الدولة التي شاركناها الكثير»، معبرا عن «أمله» إمكان توصل بلاده إلى اتفاق مع «إيكواس»، بعدما أعلن قادة الانقلاب فترة انتقالية، مدتها ثلاث سنوات كأقصى حد.

وأفاد تكتل غرب أفريقيا بأنه لا يرغب في تكرار سيناريو مالي وغينيا وبوركينا فاسو في النيجر، علما بأن «إيكواس» اضطرت للمساومة على مدة وشروط الفترات الانتقالية في البلدان الثلاثة.

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