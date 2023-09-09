مجموعة العشرين تُحجم عن الدعوة إلى التخلي عن الوقود الأحفوري

القاهرة - بوابة الوسط

امتنع قادة محموعة العشرين، خلال البيان الختامي للمجموعة، اليوم السبت، عن أي دعوة للتخلي تدريجيًا عن استخدام مصادر الطاقة الأحفورية، متجاهلين بذلك التقييم الأول لتنفيذ اتفاق باريس للمناخ والذي اعتبر الحد من استخدام الوقود «هدفًا حيويًا».

وأقر قادة دول مجموعة العشرين المسؤولة عن 80% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الدفيئة في العالم، أن هدف الأمم المتحدة لحصر الاحترار المناخي بحدود 1.5 درجة مئوية يتطلب خفضًا سريعًا وكبيرًا ومستدامًا للانبعاثات بنسبة 43% بحلول 2030 مقارنة بمستواها في 2019».

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وتنعقد مجموعة العشرين في نيودلهي خلال الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023 بحضور أعضاء المجموعة، إضافة إلى تسع دول أخرى، دعيت لحضورها، هي بنغلاديش ومصر وإسبانيا وموريشيوس ونيجيريا وهولندا والإمارات وسلطنة عمان وسنغافورة.