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«بوليتيكو»: الولايات المتحدة تُخفض قواتها في النيجر إلى النصف

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 09 سبتمبر 2023, 12:24 مساء
«بوليتيكو»: الولايات المتحدة تُخفض قواتها في النيجر إلى النصف
مقر القاعدة العسكرية الأميركية في النيجر. (بوليتيكو)
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كشفت مصادر عسكرية أميركية أن الجيش الأميركي يستعد لتخفيض وجوده في النيجر إلى النصف تقريبا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في الوقت الذي تتحرك فيه القوات خارج العاصمة نيامي وسط تظاهرات حاشدة.

ونقلت مجلة «بوليتيكو» الأميركية، السبت، عن مصادر في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن العدد الإجمالي للقوات الأميركية في النيجر قد ينخفض من 1200 جندي، قبل انقلاب الـ26 من يوليو، إلى ما بين 1000 - 500 جندي في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقالت الناطقة باسم وزارة الدفاع الأميركية، سابرينا سينغ، منذ أيام، إن «البنتاغون» بدأت أخيرا إعادة تموضع عدد من القوات بعيدا عن مطار نيامي إلى قاعدة ثانية أصغر في أغاديز، على بُعد نحو 500 ميل.

تمثل هذه الخطوة أول حركة للقوات الأميركية خارج النيجر منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة في أواخر يوليو. ولم تطلق إدارة الرئيس جو بايدن رسميا بعد لقب «انقلاب» على الأحداث الأخيرة، وهي تسمية تتطلب إنهاء المساعدات العسكرية، وغيرها من المساعدات للبلاد.

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مع ذلك، أوقفت «البنتاغون» التدريب مع القوات النيجرية. في الوقت نفسه، تقطعت الرحلات الجوية من أغاديز، وهي قاعدة للطائرات المسيرة التي تمولها الولايات المتحدة، ونقطة أساسية في الحرب ضد الجماعات المتطرفة في المنطقة.

ويرى مراقبون أن تخفيض الوجود العسكري الأميركي في النيجر بمنزلة «ضربة» لجهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. ولم تؤكد وزارة الدفاع الأميركية أي قرار بشأن تخفيض وجودها في النيجر.

وأوضح مسؤولو «البنتاغون» أنه لم يجر اتخاذ قرار نهائي بشأن العدد الدقيق للقوات الأميركية المتبقية في النيجر بعد إعادة التمركز. وأشاروا إلى أن هذا الرقم يعتمد على عدد الأشخاص الذين يمكن استيعابهم في أغاديز، والعدد المطلوب لمواصلة مهمة مكافحة الإرهاب.

وذكر مصدر أن قرار الانتقال من نيامي يرجع إلى الرغبة في الحذر الشديد، خصوصا بعد اندلاع احتجاجات هذا الأسبوع خارج قاعدة عسكرية فرنسية في المدينة.

في تلك الأثناء، زعمت مصادر أن الجيش الفرنسي، التي يحتفظ بقوي في النيجر، يجرى محادثات مع المجلس العسكري، لسحب قواته من البلاد.

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