سلطات المغرب تناشد المواطنين التبرع بالدم لإنقاذ ضحايا الزلزال

القاهرة - بوابة الوسط

ناشدت السلطات الصحية في مراكش، اليوم السبت، المواطنين التبرع بالدم لإنقاذ مصابي الزلزال، الذين ارتفعت حصيلتهم إلى 329.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية المغاربية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال، وجاء في بيان للوزارة "إلى حدود الساعة السابعة صباحا، سجلت 632 وفاة و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة". وحدد مركز الزلزال في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش

وحسب وكالة «رويترز»، أسفر الزلزال عن تدمير مبانٍ، ودفع سكان المدن الكبرى إلى ترك منازلهم.

وافاد بيان المعهد الوطني للمغربي للجيوفيزياء بأن قوة الزلزال الذي ضرب عددا من جهات المملكة بلغت 7 درجات على سلم ريختر.

وأكد المعهد في نشرة خاصة أن مركز الهزة الأرضية هو جماعة إيغيل بإقليم الحوز (80 كيلومترا جنوب غرب مدينة مراكش)، مضيفا أن الزلزال وقع على عمق حوالي 8 كيلومترات، عند خط عرض 30961 درجة شمالا وخط طول 8413 درجة غربا.

وسارعت المواقع الإخبارية الرصينة للتواصل مع المسؤولين مباشرة لطمأنة المواطنين المغاربة الباحثين عن المعلومة الصحيحة، ونقل موقع العمق المغربي عن ناصر جابور رئيس قسم بالمعهد الوطني للجيوفيزياء أن الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال الذي ضرب مساء أمس الجمعة إقليم الحوز تكون أقل قوة وقد لا تشعر بها الساكنة.

وأضاف أن الهزة الرئيسية تلتها مئات من الهزات الارتدادية بلغت أقواها حوالي 6 درجات، مبرزا أن الزلزال مس العديد من المدن المغربية في محيط بلغ 400 كيلومتر.

تقع منطقة إيغيل الجبلية، التي تضم قرى زراعية صغيرة، على بُعد نحو 70 كيلو مترا جنوب غرب مراكش. ووقع الزلزال بعد الـ11 مساء (22.00 بتوقيت غرينتش)، ويعد الأكثر دموية في المغرب منذ زلزال العام 2004 بالقرب من الحسيمة في جبال الريف الشمالية، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص، وفقا لـ«رويترز».

وفي مراكش، انهارت بعض المنازل في المدينة القديمة المزدحمة. وكان الناس يعملون جاهدين على إزالة الأنقاض، بينما كانوا ينتظرون المعدات الثقيلة، حسبما قال أحد السكان، عيد عزيز حسن. وأظهرت لقطات لسور المدينة، الذي يعود تاريخه إلى العصور الوسطى، شقوقا كبيرة في أحد أقسامه، وسقوط أجزاء منه، وأنقاضا ملقاة في الشارع.

شهادات المغاربة من وسط الزلزال

ونقلت وكالة «رويترز» عن إبراهيم هيمي، وهو أحد سكان مراكش قوله إنه رأى سيارات الإسعاف تخرج من البلدة القديمة، وتضرر العديد من واجهات المباني. وأضاف أن الناس كانوا خائفين، وبقوا في الخارج، تحسبا لوقوع زلزال آخر. وأضافت هدى حفصي (43 عاما) من مراكش: «سقط السقف وهربت. ما زلت في الطريق مع أطفالي، ونحن خائفون».

وقالت امرأة أخرى، تدعى دليلة فاهم، إن هناك تشققات في منزلها، ولحقت أضرار بأثاثها. وأضافت: «لحسن الحظ أنني لم أنم بعد».

وقال شهود من «رويترز» إن الناس في الرباط، على بُعد نحو 350 كيلو مترا شمال إيغيل، وفي بلدة إمسوان الساحلية على بُعد نحو 180 كيلو مترا إلى الغرب، فروا من منازلهم أيضا، خوفا من زلزال أقوى.

وفي الدار البيضاء، الواقعة على بُعد نحو 250 كيلو متراً شمال إيغيل، أمضى الناس الليل في الشوارع خائفين للغاية من العودة إلى منازلهم. وقال محمد تقوي، أحد السكان: «المنزل اهتز بقوة، وكان الجميع خائفين». وأضاف: «اعتقدت أن منزلي فقط هو الذي كان يتحرك، لأنه هش وقديم. سمعت الناس يصرخون، وخرج الجميع من منازلهم».

وأظهرت مقاطع فيديو، جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي لآثار الزلزال مباشرة، والتي لم تتمكن «رويترز» من التحقق منها على الفور، الناس وهم يركضون خائفين خارج مركز للتسوق والمطاعم والمباني السكنية، ويتجمعون في الخارج.