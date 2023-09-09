مودي أمام قمة العشرين: العالم يعاني «أزمة ثقة» فاقمتها الحرب

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خلال كلمته الافتتاحية أمام قمة مجموعة العشرين، اليوم السبت، في العاصمة نيودلهي، أن العالم يعاني «أزمة ثقة».

واعتبر رئيس الوزراء الهندي أن «العالم يعني أزمة ثقة هائلة، عمقتها الحرب».

ودعا مودى إلى تجاوز هذه الأزمة، قائلا: «كما كنا قادرين على التغلب على كوفيد وتجازوه، فنحن أيضا قادرون على التغلب على أزمة الثقة المتبادلة هذه».

بدأت في 28 من فبراير 2022 الحرب الروسية - الأوكرانية، وفشلت مساعي الوساطة على تعدد خلفياتها، بدءا من الفاتيكان، مرورا بأنقرة والاتحاد الأفريقي، ووصولا إلى الصين، في التوصل لاتفاق يُفضي لإنهائها.

ويجتمع كبار الرؤساء ورؤساء الوزراء من جميع أنحاء العالم في القمة السنوية لزعماء مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي خلال الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر الجاري.

وسيكون الموضوع الرئيسي لقمة هذا العام التنمية المستدامة 2030. لكن من المتوقع أيضا مناقشة بعض الأزمات الدولية الكبرى، وبينها الصراع الدائر في أوكرانيا.

تكتل العشرين الكبرى أو G 20 هو منتدى حكومي دولي لأهم الاقتصادات المتقدمة والنامية في العالم، ويضم دولة أفريقية واحدة، ألا وهي جنوب إفريقيا. وتأسست مجموعة العشرين في العام 1999 بهدف مناقشة السياسات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي الدولي.

ويمثل الدول الأعضاء في التكتل نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 75% من التجارة العالمية، وما يقرب من ثلثي سكان العالم، إذ يضم 19 دولة والاتحاد الأوروبي

الدول المكونة للتكتل: الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، والسعودية، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. بينما تعد إسبانيا ضيفا دائما، ويجرى تمثيل الاتحاد الأوروبي فيه بواسطة المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي.