رسمياً.. مودي يعلن الاتحاد الأفريقي عضواً في مجموعة العشرين

القاهرة - بوابة الوسط

أصبح الاتحاد الأفريقي رسمياً، اليوم السبت، عضوا في مجموعة العشرين بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي تستضيف بلاده القمة المنعقدة في نيودلهي.

وقال مودي في كلمته الافتتاحية أمام زعماء العشرين الكبرى: «بموافقة الجميع، أطلب من رئيس الاتحاد الأفريقي أن يأخذ مكانه كعضو دائم في مجموعة العشرين». وقد انتقل رئيس الاتحاد الأفريقي بعد ذلك للجلوس إلى جانب قادة دول مجموعة العشرين.

يأتي ذلك عقب مطالبة الاتحاد الأفريقي مرات عديدة بتمثيل عادل في مجموعة العشرين والمؤسسات الدولية.

مطالبات أفريقية بالانضمام للعشرين

خلال القمة الأفريقية - الأميركية، التي استضافتها واشنطن، طالب رئيس الاتحاد الأفريقي السابق، ماكي سال، بضم الاتحاد عضوا في المجموعة. كما جدد المطلب الرئيس الكيني، بولا تينوب، بالإنابة عن الزعماء الأفارقة خلال القمة الأفريقية الأولى التي استضافتها العاصمة الكينية نيروبي.

يجتمع كبار الرؤساء ورؤساء الوزراء من جميع أنحاء العالم في القمة السنوية لزعماء مجموعة العشرين في العاصمة الهندية دلهي في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر الجاري.

وسيكون الموضوع الرئيسي لقمة هذا العام التنمية المستدامة 2030، ولكن من المتوقع أيضا مناقشة بعض الأزمات الدولية الكبرى، وبينها الصراع الدائر في أوكرانيا.

ما هي مجموعة العشرين؟

تكتل العشرين الكبرى أو G 20 هو منتدى حكومي دولي لأهم الاقتصادات المتقدمة والنامية في العالم، ويضم دولة أفريقية واحدة، ألا وهي جنوب إفريقيا. وقد تأسست مجموعة العشرين في العام 1999 بهدف مناقشة السياسات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي الدولي.

ويمثل الدول الأعضاء في التكتل نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 75% من التجارة العالمية، وما يقرب من ثلثي سكان العالم، إذ يضم 19 دولة والاتحاد الأوروبي.

الدول المكونة للتكتل: الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، والسعودية، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. بينما تعد إسبانيا ضيفا دائما، ويجرى تمثيل الاتحاد الأوروبي فيه بواسطة المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي.