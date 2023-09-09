  • Alwasat News
Atwasat

رسمياً.. مودي يعلن الاتحاد الأفريقي عضواً في مجموعة العشرين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 سبتمبر 2023, 08:26 صباحا
رسمياً.. مودي يعلن الاتحاد الأفريقي عضواً في مجموعة العشرين
رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي (أرشيفية: الانترنت)
alwasat radio

أصبح الاتحاد الأفريقي رسمياً، اليوم السبت، عضوا في مجموعة العشرين بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي تستضيف بلاده القمة المنعقدة في نيودلهي.

وقال مودي في كلمته الافتتاحية أمام زعماء العشرين الكبرى: «بموافقة الجميع، أطلب من رئيس الاتحاد الأفريقي أن يأخذ مكانه كعضو دائم في مجموعة العشرين». وقد انتقل رئيس الاتحاد الأفريقي بعد ذلك للجلوس إلى جانب قادة دول مجموعة العشرين.

يأتي ذلك عقب مطالبة الاتحاد الأفريقي مرات عديدة بتمثيل عادل في مجموعة العشرين والمؤسسات الدولية.

مطالبات أفريقية بالانضمام للعشرين
خلال القمة الأفريقية - الأميركية، التي استضافتها واشنطن، طالب رئيس الاتحاد الأفريقي السابق، ماكي سال، بضم الاتحاد عضوا في المجموعة. كما جدد المطلب الرئيس الكيني، بولا تينوب، بالإنابة عن الزعماء الأفارقة خلال القمة الأفريقية الأولى التي استضافتها العاصمة الكينية نيروبي.

يجتمع كبار الرؤساء ورؤساء الوزراء من جميع أنحاء العالم في القمة السنوية لزعماء مجموعة العشرين في العاصمة الهندية دلهي في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر الجاري.

وسيكون الموضوع الرئيسي لقمة هذا العام التنمية المستدامة 2030، ولكن من المتوقع أيضا مناقشة بعض الأزمات الدولية الكبرى، وبينها الصراع الدائر في أوكرانيا.

ما هي مجموعة العشرين؟
تكتل العشرين الكبرى أو G 20 هو منتدى حكومي دولي لأهم الاقتصادات المتقدمة والنامية في العالم، ويضم دولة أفريقية واحدة، ألا وهي جنوب إفريقيا. وقد تأسست مجموعة العشرين في العام 1999 بهدف مناقشة السياسات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي الدولي.

ويمثل الدول الأعضاء في التكتل نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 75% من التجارة العالمية، وما يقرب من ثلثي سكان العالم، إذ يضم 19 دولة والاتحاد الأوروبي.

الدول المكونة للتكتل: الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، والسعودية، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. بينما تعد إسبانيا ضيفا دائما، ويجرى تمثيل الاتحاد الأوروبي فيه بواسطة المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أخطاء بعد الليزر عليكِ الانتباه إليها وتجنبها

أخطاء بعد الليزر عليكِ الانتباه إليها وتجنبها
شكوى روبياليس أمام المحكمة العليا في إسبانيا.. والعقوبة قد تصل للسجن 4 أعوام

شكوى روبياليس أمام المحكمة العليا في إسبانيا.. والعقوبة قد تصل للسجن 4 أعوام
العثور على عظمة تعود للإنسان العاقل في كهف سكنه النياندرتال بفرنسا

العثور على عظمة تعود للإنسان العاقل في كهف سكنه النياندرتال بفرنسا
تقييم أممي: اتفاق باريس مهدد.. والتحديات المناخية مستمرة

تقييم أممي: اتفاق باريس مهدد.. والتحديات المناخية مستمرة
سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاما بعد القيود الهندية على التصدير

سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاما بعد القيود الهندية على التصدير
شاهد.. ألمانيا تقصي أميركا وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة السلة للمرة الأولى في تاريخها

شاهد.. ألمانيا تقصي أميركا وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة السلة للمرة الأولى في ...
«نهارات لندنية».. عندما يتحول الهروب إلى طقس حياتي

«نهارات لندنية».. عندما يتحول الهروب إلى طقس حياتي
إزالة محطة كهرباء «مصنع البيتكوين» في زليتن (صور)

إزالة محطة كهرباء «مصنع البيتكوين» في زليتن (صور)
الاتحاد السعودي يرفض الاستسلام في صفقة محمد صلاح

الاتحاد السعودي يرفض الاستسلام في صفقة محمد صلاح
صربيا تفوز على كندا 95-86 وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة (فيديو)

صربيا تفوز على كندا 95-86 وتتأهل لنهائي كأس العالم لكرة (فيديو)
هدف واحد يفصل نيمار عن معادلة أهداف بيليه مع المنتخب البرازيلي

هدف واحد يفصل نيمار عن معادلة أهداف بيليه مع المنتخب البرازيلي
ناصر الخليفي يعارض مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا

ناصر الخليفي يعارض مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا
3 انتصارات متتالية تضع الطائرة الليبية في صدارة أفريقيا

3 انتصارات متتالية تضع الطائرة الليبية في صدارة أفريقيا
جريدة «الوسط»: كل الطرق تؤدي إلى تضييق الخناق على الدبيبة

جريدة «الوسط»: كل الطرق تؤدي إلى تضييق الخناق على الدبيبة
كوريا الشمالية تكشف عن غواصة نووية هجومية جديدة

كوريا الشمالية تكشف عن غواصة نووية هجومية جديدة
في العدد 407: الخناق يضيق على حكومة الدبيبة.. ومصير العمالة الأجنبية

في العدد 407: الخناق يضيق على حكومة الدبيبة.. ومصير العمالة الأجنبية
الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الأرشيف السري الكامل لحرب أكتوبر

الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الأرشيف السري الكامل لحرب أكتوبر
ثورة السيارات ذاتية القيادة... في الطريق لكن ببطء

ثورة السيارات ذاتية القيادة... في الطريق لكن ببطء
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الولايات المتحدة تعلن إنهاء آخر خلاف تجاري مع الهند
الولايات المتحدة تعلن إنهاء آخر خلاف تجاري مع الهند
رسمياً.. مودي يعلن الاتحاد الأفريقي عضواً في مجموعة العشرين
رسمياً.. مودي يعلن الاتحاد الأفريقي عضواً في مجموعة العشرين
مودي أمام قمة العشرين: العالم يعاني «أزمة ثقة» فاقمتها الحرب
مودي أمام قمة العشرين: العالم يعاني «أزمة ثقة» فاقمتها الحرب
مشروع نقل عملاق يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط على طاولة قادة العشرين في نيودلهي
مشروع نقل عملاق يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط على طاولة ...
ارتفاع حصيلة وفيات زلزال المغرب إلى 632 شخصاً
ارتفاع حصيلة وفيات زلزال المغرب إلى 632 شخصاً
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الطيران المدني الروسية: بريغوجين قائد «فاغنر» ضمن قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي تحطمت وعلى متنها 10 أشخاص
الطيران المدني الروسية: بريغوجين قائد «فاغنر» ضمن قائمة ركاب......
هيئة النقل الجوي الروسية: بريغوجين كان على متن الطائرة المنكوبة
هيئة النقل الجوي الروسية: بريغوجين كان على متن الطائرة ......
البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ
البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ...
حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية التي تحطمت في أستراليا؟
حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية ......
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً...
المزيد
مودي يعزي المغرب في ضحايا الزلال
مودي يعزي المغرب في ضحايا الزلال...
سلطات المغرب تناشد المواطنين التبرع بالدم لإنقاذ ضحايا الزلزال
سلطات المغرب تناشد المواطنين التبرع بالدم لإنقاذ ضحايا ......
بوتين يدعو إلى تعزيز التعاون مع كوريا الشمالية «على كل المحاور»
بوتين يدعو إلى تعزيز التعاون مع كوريا الشمالية «على كل ......
ارتفاع حصيلة وفيات زلزال المغرب إلى 632 شخصاً
ارتفاع حصيلة وفيات زلزال المغرب إلى 632 شخصاً...
مشروع نقل عملاق يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط على طاولة قادة العشرين في نيودلهي
مشروع نقل عملاق يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط على ......
المزيد