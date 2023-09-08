الولايات المتحدة تعلن إنهاء آخر خلاف تجاري مع الهند

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الولايات المتحدة أنها اتفقت مع الهند على حل آخر نزاع بينهما في منظمة التجارة العالمية، وذلك في وقت التقى فيه الرئيس الأميركي جو بايدن برئيس الوزراء الهندي ماريندرا مودي، عشية قمة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية.

وقالت المسؤولة في البيت الأبيض عن الملف التجاري كاثرين تاي في بيان، اليوم الجمعة، إنّ «اتّفاق اليوم يحلّ النزاع المتبقّي منذ فترة طويلة، ويفتح فصلًا جديدًا من التعاون الثنائي الذي سيعمّق العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والهند»، في إشارة إلى الخلاف المزمن بين البلدين بشأن الدواجن، حسب وكالة «فرانس برس».

قيود هندية على استيراد الدواجن الأميركية

ويتعلّق النزاع بين البلدين بالدواجن، وعلى وجه الخصوص بقيود فرضتها الهند على استيراد بعض المنتجات الزراعية من الولايات المتّحدة بسبب مخاوف من إنفلونزا الطيور.

وفي إطار الاتّفاق الذي جرى الإعلان عنه اليوم الجمعة، وافقت الهند على تخفيض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الأميركية مثل الديك الرومي والبط المجمّد، إلى جانب التوت الأزرق الطازج والتوت البرّي.

وشدّدت المسؤولة الأميركية كاثرين تاي على أن هذه التخفيضات الجمركية ستعزّز الفرص الاقتصادية للمنتجين الأميركيين في سوق أساسية.

واتفق البلدان في يونيو على إنهاء 6 نزاعات بينهما أمام منظمة التجارة العالمية، كما وافقت الهند أيضاً على خفض التعرفات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية مثل الحمّص والعدس.

عدم التزام بالاتفاقات االجمركية بين واشنطن ونيودلهي

وقالت منظمة التجارة العالمية إنه في 13 يوليو الجارى توصلت كل من واشنطن ونيودلهي إلى حل متفق عليه بشكل متبادل للمسائل المثارة في النزاع التجاري بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بواردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة.

وذكرت الهند أن واشنطن فرضت رسوم استيراد إضافية بنسبة 25٪ حسب القيمة و10٪ حسب القيمة على التوالي على بعض منتجات الصلب والألومنيوم، بما يخالف اتفاقا سابقا بين البلدين.

وأشارت منظمة التجارة العالمية إلى أن الهند فرضت رسومًا إضافية على منتجات معينة منشؤها الولايات المتحدة.