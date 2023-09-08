تقييم أممي: اتفاق باريس مهدد.. والتحديات المناخية مستمرة

القاهرة - بوابة الوسط

أظهر تقييم أول للجهود المبذولة في إطار تطبيق اتفاق باريس للمناخ المبرم في العام 2015 أنه على دول العالم بأسره «بذل مزيد من الجهود وفورًا على كل الجبهات» لمواجهة الأزمة المناخية.

ونشرت الأمم المتحدة التقييم اليوم الجمعة، فيما بدأ قادة مجموعة العشرين يتوافدون إلى العاصمة الهندية نيودلهي للمشاركة في قمة لا يتوقع أن تسمح بتحقيق تقدم طموح على صعيد مسألة المناخ، وفق وكالة «فرانس برس» التي قالت إن انبعاثات الغازات الدفيئة تتراجع في الولايات المتحدة وأوروبا منذ سنوات، لكنها لا تزال ترتفع في الصين «المسبب الأول لها»، وكذلك في الهند.

تقييم للجهود المبذولة وغير المبذولة فيما يخص المناخ

يقع التقرير في 90 صفحة؛ إذ استخلص 17 درسًا رئيسيًا، وصدر بإشراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وهو تقييم أول لكل الجهود التي بذلت أو لم تبذل منذ العام 2015 لاحترام اتفاق باريس وهدفه الرئيسي بحصر الاحترار بحدود 1.5 درجة مئوية.

وتشكل المرحلة الفنية الأولى الحصيلة العالمية (غلوبال ستوك تايك) التي ينبغي على الدول الموقعة على اتفاق باريس أن تنجزه في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين الذي يعقد في دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبل.

وينبغي على هذه الدول التوصل إلى قرار سياسي يكون بمستوى التحديات والرهانات، خاصة بعد تسجيل أكثر فصول الصيف حرًا في العالم هذه السنة مع موجات قيظ متعددة، وفيضانات وحرائق غابات واسعة، وظواهر جوية متطرفة أخرى سببها التغير المناخي.

وسيشكل هذا التقييم قاعدة أساسية للمفاوضات الشاقة خلال مؤتمر الأطراف الذي يعد الأكبر من نوعه، مع توقع مشاركة 60 ألف شخص فيه. وستتمحور المحادثات خلاله على مستقبل مصادر الطاقة الأحفورية من نفط وغاز وفحم.

لا أمل قريبًا في تحقيق أهداف اتفاق باريس

ويستند التقييم إلى التقارير العلمية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التي دقت ناقوس الخطر. وقد خلص إلى أن العالم لا يسلك مسارًا يؤدي إلى تحقيق أهداف اتفاق باريس طويلة الأمد.

وتعهدت دول العالم في إطار هذا الاتفاق باحتواء الاحترار المناخي العالمي دون الدرجتين المئويتين بكثير مقارنة بالمستويات المسجلة قبل الثورة الصناعية، والسعي إلى حصره بحدود 1.5 درجة مئوية.

وشدد هذا التقييم على أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يجب أن تبلغ ذروتها قبل العام 2025 ثم تبدأ بالتراجع، إذا أراد العالم حصر الاحترار المناخي بـ1.5 درجة مئوية مقارنة بما قبل العصر الصناعي، فيما يتطلب تحقيق الحياد الكربوني تطوير مصادر طاقة متجددة، فضلًا عن التخلي تدريجيًا عن كل مصادر الطاقة الأحفورية من دون احتجاز ثاني أكسيد الكربون.

خطر الاحترار يتواصل

وارتفعت حرارة الأرض حتى الآن بنحو 1,2 درجة مئوية مقارنة بمرحلة ما قبل الثورة الصناعية. وجاء في التقرير أنه مع التحرك يتعين بذل الكثير على كل الجبهات.

وأوصى بتطوير مصادر طاقة متجددة، والتخلي التدريجي عن مصادر الطاقة الأحفورية من دون احتجاز ثاني أكسيد الكربون، واضعًا بذلك مسألة مصادر الطاقة الأحفورية التي لا تذكر صراحة في اتفاق باريس، في قلب المفاوضات.

ورأى التقييم أن البشرية يجب أن تخفض الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة بنسبة 43% بحلول 2030، و60% بحلول 2035 مقارنة بمستويات العام 2019 وتحقيق الحياد الكربوني في 2050.

فرصة تتلاشى

وبحسب التقرير، ثمة فرصة قد تتلاشى سريعًا لتعزيز الطموحات وتطبيق الالتزامات المعلنة لحصر الاحترار بـ 1.5 درجة مئوية.

وصاغ التقرير خبير جنوب أفريقي وآخر أميركي بعد مشاورات استمرت سنوات مع خبراء الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

ولتحقيق ذلك، أورد التقرير مرة جديدة النهج الذي يجب اتباعه لتكثيف الجهود في مجال التمويل وتوجيهه في المقام الأول للدول النامية.

لا احترام لمبادئ اتفاق المناخ

وقال رئيس اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية سايمن ستيل للوكالة الفرنسية، الخميس الماضي، إن الدول الـ197 الموقعة على اتفاق باريس لا تحترم حتى الآن المبادئ الأساسية للاتفاق، إلا أن الجزء الأكبر للاستجابة يقع على عاتق 20 دولة، في إشارة إلى مجموعة العشرين.

وعلق سلطان الجابر، رئيس كوب 28 ورئيس شركة النفط الوطنية الإماراتية «أدنوك» بالدعوة إلى رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة بثلاث مرات بحلول 2030، وتسويق حلول أخرى خالية من الكربون مثل الهيدروجين، وتطوير نظام طاقة خال من أي وقود أحفوري من دون احتجاز الكربون، مع إلغاء انبعاثات مصادر الطاقة المستخدمة اليوم.

وقال كافيه غيلانبور، من مركز الأبحاث حول المناخ C2ES: «سيكون نجاح كوب 28 رهنًا في جزء كبير منه بطريقة تفاعل العالم مع نتائج الحصيلة العالمية، لكن ساعة الحقيقة ستدق مطلع 2025 عندما ينبغي على الدول أن تطرح أهدافًا مناخية جديدة مثلما ينص اتفاق باريس».