روسيا تستدعي سفير أرمينيا بعد تعاون عسكري بين بلاده وواشنطن

القاهرة - بوابة الوسط

استدعت روسيا سفير أرمينيا لديها، للاستفسار عن «إجراءات غير ودية»، بعدما أعلنت الدولة الحليفة لموسكو إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة.

وعبرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم الجمعة، عن قلقها حيال تدريبات عسكرية للولايات المتحدة على الأراضي الأرمينية، بالإضافة إلى زيارة زوجة رئيس الوزراء الأرميني العاصمة الاوكرانية كييف، حسب وكالة «فرانس برس».

تأخذ أرمينيا على موسكو وجنود حفظ السلام التابعين لها «عدم القيام بمهمتهم عبر السماح لأذربيجان بإغلاق ممر حيوي بالنسبة إلى منطقة ناغورني قره باغ»، المتنازع عليها منذ عقود بين أرمينيا وأذربيجان.