الرئيس السابق لـ«الموساد» يقر بسياسات الفصل العنصري ضد الفلسطينيين

القاهرة - بوابة الوسط

اعترف الرئيس السابق لجهاز «الموساد» الإسرائيلي، تامير باردو، بفرض الحكومة الإسرائيلية نظام «فصل عنصري» في الضفة الغربية المحتلة، ما أثار انتقادات واسعة ضده من إسرائيليين.

وفي مقابلة مع وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية، قال باردو: «ثمة نظام فصل عنصري هنا»، وذلك في معرض حديثه عن الضفة الغربية التي تحتلها تل أبيب منذ حرب العام 1967، حسب وكالة «فرانس برس».

نظام فصل عنصري

أضاف: «عندما يجرى التعامل مع شعبين على أرض واحدة وفق نظامين قانونيين مختلفين، فهذا نظام فصل عنصري»، في إشارة إلى أن الفلسطينيين الذين يوقفهم الجيش أو أجهزة الأمن الإسرائيلية يحالون إلى محاكم عسكرية. في حين أن الإسرائيليين من سكان المستوطنات، التي تعتبرها الأمم المتحدة مخالفة للقانون الدولي، يُحالون إلى القضاء المدني.

تعدّ تصريحات رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية بين العامين 2011 و2016 الانتقاد الأكثر وضوحا من مسؤول إسرائيلي كبير سابق لممارسات حكومته في الضفة الغربية، بعد تصاعد حدّتها في ظل الائتلاف اليميني المتطرف لبنيامين نتانياهو.