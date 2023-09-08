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الرئيس السابق لـ«الموساد» يقر بسياسات الفصل العنصري ضد الفلسطينيين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 سبتمبر 2023, 05:55 مساء
الرئيس السابق لـ«الموساد» يقر بسياسات الفصل العنصري ضد الفلسطينيين
الرئيس السابق لجهاز الموساد تامير باردو. (أرشيفية: ا ف ب)
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اعترف الرئيس السابق لجهاز «الموساد» الإسرائيلي، تامير باردو، بفرض الحكومة الإسرائيلية نظام «فصل عنصري» في الضفة الغربية المحتلة، ما أثار انتقادات واسعة ضده من إسرائيليين.

وفي مقابلة مع وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية، قال باردو: «ثمة نظام فصل عنصري هنا»، وذلك في معرض حديثه عن الضفة الغربية التي تحتلها تل أبيب منذ حرب العام 1967، حسب وكالة «فرانس برس».

نظام فصل عنصري
أضاف: «عندما يجرى التعامل مع شعبين على أرض واحدة وفق نظامين قانونيين مختلفين، فهذا نظام فصل عنصري»، في إشارة إلى أن الفلسطينيين الذين يوقفهم الجيش أو أجهزة الأمن الإسرائيلية يحالون إلى محاكم عسكرية. في حين أن الإسرائيليين من سكان المستوطنات، التي تعتبرها الأمم المتحدة مخالفة للقانون الدولي، يُحالون إلى القضاء المدني.

تعدّ تصريحات رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية بين العامين 2011 و2016 الانتقاد الأكثر وضوحا من مسؤول إسرائيلي كبير سابق لممارسات حكومته في الضفة الغربية، بعد تصاعد حدّتها في ظل الائتلاف اليميني المتطرف لبنيامين نتانياهو.

تعليق الخارجية الفلسطينية
علق المستشار السياسي في وزارة الخارجية الفلسطينية، أحمد الديك، على تصريحات باردو، مشيرا إلى أن مواقف مشابهة باتت تصدر عن «عدد متزايد من المسؤولين الإسرائيليين».

وأضاف إلى «فرانس برس»: «نأمل أن يعكس ذلك بداية صحوة في المجتمع الإسرائيلي، لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، والضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل إنهاء احتلالها الأراضي الفلسطينية».

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