وفاة 7 أشخاص جراء الفيضانات شمال غرب تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

توفى سبعة أشخاص على الأقل جراء فيضانات في شمال غرب تركيا، بعدما هطلت أمطار غزيرة ليل الثلاثاء - الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم وفقد آخر في مقاطعة كيركلاريلي القريبة من الحدود مع بلغاريا واليونان، بعد أن غمرت المياه عددا من المنازل، حسب وكالة «رويترز».

وقالت السلطات إن شخصين آخرين قتلا وأصيب 31 آخرون في منطقتي باشاك شهير وكوتشوك شكمجة شمالي إسطنبول، حيث أظهرت الصور سيارات تطفو على مياه الفيضانات.

عمليات إنقاذ في المناطق المنكوبة

وصرح وزير الداخلية علي يرليكايا بأن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة وتعهد بتقديم الدعم المالي للعائلات في المناطق المتضررة من الفيضانات.

وقال مكتب المحافظ في بيان إن نحو 125 كيلوغراما من الأمطار لكل متر مربع هطلت على إسطنبول في أقل من ست ساعات، ما يعادل ما تتوقعه أكبر مدينة في تركيا عادة في سبتمبر ككل.