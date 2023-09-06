باكستان تصد هجوما نفذه «مئات» من عناصر «طالبان» انطلقوا من أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مسؤول باكستاني كبير أن قوات باكستانية صدّت، الأربعاء، قرب الحدود مع أفغانستان هجوماً شنّه «مئات» من مقاتلي حركة «طالبان باكستان»، انطلاقاً من أفغانستان.

وقال نائب حاكم منطقة شيترال محمد علي: «كانوا بالمئات، وكانوا مسلّحين بأسلحة خفيفة وثقيلة. كنّا مستعدين للتصدي للهجوم، واستمر تبادل إطلاق النار نحو أربع ساعات»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية المعين من قِبل حركة «طالبان» الأفغانية، عبد المتين قاني، وقوع الاشتباك بين القوات الأفغانية والباكستانية. وأوضح أن المسؤولين من الجانبين يحاولون معرفة سبب الاشتباك، وسبل منع وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل.

حركة طالبان الباكستانية تستولي معدات عسكرية أميركية

وحذر رئيس الوزراء الباكستاني الموقت، أنور الحق كاكار، أمس الإثنين، من أن «المعدات العسكرية الأميركية التي تركتها الولايات المتحدة خلال انسحابها من أفغانستان وقعت في أيدي المسلحين، ووصلت في النهاية إلى حركة طالبان الباكستانية».

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وحسبما نقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» الإخبارية الأميركية، فإن أنور الحق كاكار أضاف أن المعدات «تشمل مجموعة واسعة من المعدات، من نظارات الرؤية الليلية إلى الأسلحة النارية، وأصبحت الآن تمثل تحدياً جديداً لإسلام أباد، لأنها عززت القدرات القتالية لطالبان الباكستانية».

ولفتت الشبكة الإخبارية إلى أن حركة «طالبان» الباكستانية، المعروفة باسم «تحريك طالبان» باكستان، قد كثفت هجماتها على قوات الأمن الباكستانية خلال الأشهر الماضية.