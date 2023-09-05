البيت الأبيض: كوريا الشمالية «ستدفع الثمن» إذا زودت روسيا بأسلحة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الثلاثاء من أن كوريا الشمالية ستواجه عواقب في حال قامت بإمداد روسيا بأسلحة للقتال في حربها ضد أوكرانيا.

وقال سوليفان للصحفيين «سيدفعون ثمنًا مقابل هذا الأمر في المجتمع الدولي»، بحسب «فرانس برس».

وأعلن البيت الأبيض، أمس الإثنين، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يعتزم إجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا في إطار «مفاوضات الأسلحة» الجارية بين البلدين بهدف إمداد موسكو بأسلحة كورية شمالية.

مفاوضات الأسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية

وقالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون «كما سبق لنا أن حذّرنا علانية، فإن مفاوضات الأسلحة بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تتقدم بشكل حثيث (...) ولدينا معلومات مفادها أن كيم جونغ أون يتوقع أن تتواصل هذه المحادثات لتشمل حوارًا دبلوماسيًا في روسيا على مستوى القادة».

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من جانبها رفضت روسيا الثلاثاء تأكيد معلومات أوردتها واشنطن حول قمة قريبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لبحث مبيعات أسلحة من بيونغ يانغ إلى موسكو في حربها ضد أوكرانيا، لكنها تحدثت عن احتمال إجراء مناورات عسكرية مشتركة.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف «كلا، لا يمكننا تأكيد ذلك» ردا على سؤال حول ما إذا كان كيم سيلتقي بوتين قريبًا. وأضاف «ليس لدينا ما نقوله حول هذه المسألة».

احتمال تنظيم مناورات عسكرية مشتركة

من جانب آخر، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الإثنين أن البلدين يبحثان احتمال تنظيم مناورات عسكرية مشتركة. وقال الوزير كما نقلت عنه وكالة تاس «نبحث ذلك مع الجميع بما يشمل كوريا الشمالية. لما لا؟ إنهم جيراننا».

وكان البيت الأبيض أعلن الإثنين أن كيم جونغ أون ينوي التوجه الى روسيا لكي يبحث مع بوتين مبيعات أسلحة. وندد أيضًا بالزيارة التي قام بها شويغو إلى كوريا الشمالية في نهاية يوليو حيث حضر عرضًا عسكريًا إلى جانب كيم جونغ أون «في محاولة لإقناع بيونغ يانغ ببيع ذخائر مدفعية لروسيا».

قذائف مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات

وأوردت «نيويورك تايمز» أن بوتين يريد الحصول على قذائف مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات من كوريا الشمالية. من جهته، يريد كيم الحصول على تقنيات متقدمة للأقمار الصناعية والغواصات، بالإضافة إلى مساعدات غذائية.

ترى واشنطن ان مثل هذه الاتفاقات في مجال التسلح «ستنتهك قرارات مجلس الأمن» التي تفرض عقوبات على كوريا الشمالية. وقال مسؤولون أميركيون أيضا للجريدة إن كيم سيتوجه على الأرجح في قطار مدرع خلال الشهر الجاري إلى فلاديفوستوك في روسيا بالقرب من كوريا الشمالية للقاء بوتين.