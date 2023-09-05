  • Alwasat News
Atwasat

البيت الأبيض: كوريا الشمالية «ستدفع الثمن» إذا زودت روسيا بأسلحة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 سبتمبر 2023, 09:01 مساء
البيت الأبيض: كوريا الشمالية «ستدفع الثمن» إذا زودت روسيا بأسلحة
الرئيس الروسي بوتين ونظيره زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يتصافحان في لقاء سابق. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

حذر مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الثلاثاء من أن كوريا الشمالية ستواجه عواقب في حال قامت بإمداد روسيا بأسلحة للقتال في حربها ضد أوكرانيا.

وقال سوليفان للصحفيين «سيدفعون ثمنًا مقابل هذا الأمر في المجتمع الدولي»، بحسب «فرانس برس».

وأعلن البيت الأبيض، أمس الإثنين، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يعتزم إجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا في إطار «مفاوضات الأسلحة» الجارية بين البلدين بهدف إمداد موسكو بأسلحة كورية شمالية.

مفاوضات الأسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية
وقالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون «كما سبق لنا أن حذّرنا علانية، فإن مفاوضات الأسلحة بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تتقدم بشكل حثيث (...) ولدينا معلومات مفادها أن كيم جونغ أون يتوقع أن تتواصل هذه المحادثات لتشمل حوارًا دبلوماسيًا في روسيا على مستوى القادة».

-  البيت الأبيض: كيم جونغ أون يعتزم لقاء بوتين لبحث تزويد روسيا بالأسلحة
-  الكرملين يحجم عن تأكيد عقد قمة بين بوتين وكيم جونغ أون

من جانبها رفضت روسيا الثلاثاء تأكيد معلومات أوردتها واشنطن حول قمة قريبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لبحث مبيعات أسلحة من بيونغ يانغ إلى موسكو في حربها ضد أوكرانيا، لكنها تحدثت عن احتمال إجراء مناورات عسكرية مشتركة.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف «كلا، لا يمكننا تأكيد ذلك» ردا على سؤال حول ما إذا كان كيم سيلتقي بوتين قريبًا. وأضاف «ليس لدينا ما نقوله حول هذه المسألة».

احتمال تنظيم مناورات عسكرية مشتركة
من جانب آخر، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الإثنين أن البلدين يبحثان احتمال تنظيم مناورات عسكرية مشتركة. وقال الوزير كما نقلت عنه وكالة تاس «نبحث ذلك مع الجميع بما يشمل كوريا الشمالية. لما لا؟ إنهم جيراننا».

وكان البيت الأبيض أعلن الإثنين أن كيم جونغ أون ينوي التوجه الى روسيا لكي يبحث مع بوتين مبيعات أسلحة. وندد أيضًا بالزيارة التي قام بها شويغو إلى كوريا الشمالية في نهاية يوليو حيث حضر عرضًا عسكريًا إلى جانب كيم جونغ أون «في محاولة لإقناع بيونغ يانغ ببيع ذخائر مدفعية لروسيا».

 قذائف مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات
وأوردت «نيويورك تايمز» أن بوتين يريد الحصول على قذائف مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات من كوريا الشمالية. من جهته، يريد كيم الحصول على تقنيات متقدمة للأقمار الصناعية والغواصات، بالإضافة إلى مساعدات غذائية.

ترى واشنطن ان مثل هذه الاتفاقات في مجال التسلح «ستنتهك قرارات مجلس الأمن» التي تفرض عقوبات على كوريا الشمالية. وقال مسؤولون أميركيون أيضا للجريدة إن كيم سيتوجه على الأرجح في قطار مدرع خلال الشهر الجاري إلى فلاديفوستوك في روسيا بالقرب من كوريا الشمالية للقاء بوتين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تمدّد خفض إنتاجها من النفط بمعدل مليون برميل يوميا حتى نهاية السنة

السعودية تمدّد خفض إنتاجها من النفط بمعدل مليون برميل يوميا حتى نهاية السنة
دراسة: رجل من ثلاثة حول العالم مصاب بفيروس الورم الحليمي

دراسة: رجل من ثلاثة حول العالم مصاب بفيروس الورم الحليمي
يشبه «القرصان».. صورة تحول شولتس إلى مادة للنكات

يشبه «القرصان».. صورة تحول شولتس إلى مادة للنكات
قطعان الذئاب تهدد أوروبا.. ومطالبات برفع الحماية عنها

قطعان الذئاب تهدد أوروبا.. ومطالبات برفع الحماية عنها
غوتيريس يدعو إلى جعل أفريقيا «قوة عظمى» في مجال الطاقة المتجددة

غوتيريس يدعو إلى جعل أفريقيا «قوة عظمى» في مجال الطاقة المتجددة
شاهد.. الفيضانات تغرق إسبانيا وتتسبب بمقتل 3 أشخاص (فيديو وصور)

شاهد.. الفيضانات تغرق إسبانيا وتتسبب بمقتل 3 أشخاص (فيديو وصور)
التونسية أنس جابر تودع بطولة أميركا المفتوحة للتنس من ثمن النهائي

التونسية أنس جابر تودع بطولة أميركا المفتوحة للتنس من ثمن النهائي
800 مليون دولار إيرادات السينما السعودية خلال 5 سنوات

800 مليون دولار إيرادات السينما السعودية خلال 5 سنوات
هرب من طرابلس إلى بنغازي.. القبض على قاتل ابن عمه عام 2020

هرب من طرابلس إلى بنغازي.. القبض على قاتل ابن عمه عام 2020
تشريح القنفذ ـ القذافي والقنفذ (3)

تشريح القنفذ ـ القذافي والقنفذ (3)
نيمار: عشت مع ميسي الجحيم في باريس سان جيرمان

نيمار: عشت مع ميسي الجحيم في باريس سان جيرمان
حفتر وباتيلي يتفقان على ضرورة انتهاء لجنة «6+6» من وضع قوانين الانتخابات

حفتر وباتيلي يتفقان على ضرورة انتهاء لجنة «6+6» من وضع قوانين الانتخابات
الكوني: تأخير تنفيذ مشروع السكك الحديدية آثاره سلبية على مشاريع التنمية

الكوني: تأخير تنفيذ مشروع السكك الحديدية آثاره سلبية على مشاريع التنمية
9 ملفات مهمة في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأربعاء

9 ملفات مهمة في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأربعاء
جرائم الاحتلال في القدس خلال أغسطس.. قتل أطفال واعتقال العشرات

جرائم الاحتلال في القدس خلال أغسطس.. قتل أطفال واعتقال العشرات
للمرة الأولى.. عمليات تغيير الصمام الأورطي عبر القسطرة في ليبيا

للمرة الأولى.. عمليات تغيير الصمام الأورطي عبر القسطرة في ليبيا
نتائج واعدة لعلاج تجريبي يقضي على السمنة

نتائج واعدة لعلاج تجريبي يقضي على السمنة
«يحكى أنَّ»: دكتورة هنية الكاديكي (الجزء الأول)

«يحكى أنَّ»: دكتورة هنية الكاديكي (الجزء الأول)
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يضغط على إيران للإفراج عن موظف سويدي محتجز
الاتحاد الأوروبي يضغط على إيران للإفراج عن موظف سويدي محتجز
احتجاجات لآلاف الأكراد في إقليم كردستان ضد حكومة بغداد
احتجاجات لآلاف الأكراد في إقليم كردستان ضد حكومة بغداد
مقتل 53 جنديا وعنصرا داعما للجيش في هجوم بشمال بوركينا فاسو
مقتل 53 جنديا وعنصرا داعما للجيش في هجوم بشمال بوركينا فاسو
قمة نيروبي.. دعوات لتخفيف عبء الديون في مواجهة متطلبات المناخ
قمة نيروبي.. دعوات لتخفيف عبء الديون في مواجهة متطلبات المناخ
بلينكن يؤكد لعباس معارضة واشنطن أي إجراء يعرقل حل الدولتين
بلينكن يؤكد لعباس معارضة واشنطن أي إجراء يعرقل حل الدولتين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الطيران المدني الروسية: بريغوجين قائد «فاغنر» ضمن قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي تحطمت وعلى متنها 10 أشخاص
الطيران المدني الروسية: بريغوجين قائد «فاغنر» ضمن قائمة ركاب......
هيئة النقل الجوي الروسية: بريغوجين كان على متن الطائرة المنكوبة
هيئة النقل الجوي الروسية: بريغوجين كان على متن الطائرة ......
حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية التي تحطمت في أستراليا؟
حوادثها متكررة.. ماذا تعرف عن «أوسبري» الطائرة الأميركية ......
البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ
البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ...
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً...
المزيد
البيت الأبيض: كوريا الشمالية «ستدفع الثمن» إذا زودت روسيا بأسلحة
البيت الأبيض: كوريا الشمالية «ستدفع الثمن» إذا زودت روسيا ......
الذخائر العنقودية تحصد 900 ضحية في أوكرانيا خلال 2022
الذخائر العنقودية تحصد 900 ضحية في أوكرانيا خلال 2022...
أول زيارة للمبعوث الأممي ستافان دي ميستورا للصحراء الغربية
أول زيارة للمبعوث الأممي ستافان دي ميستورا للصحراء الغربية...
بلينكن يؤكد لعباس معارضة واشنطن أي إجراء يعرقل حل الدولتين
بلينكن يؤكد لعباس معارضة واشنطن أي إجراء يعرقل حل الدولتين...
قمة نيروبي.. دعوات لتخفيف عبء الديون في مواجهة متطلبات المناخ
قمة نيروبي.. دعوات لتخفيف عبء الديون في مواجهة متطلبات ......
المزيد